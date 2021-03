La Universidad Udima y enCLAVE-ELE lanzan la colección de libros Ámbito Ele

La colección está dirigida a profesionales del mundo educativo, a estudiantes que se quieren formar para ser profesores de lengua española y a formadores de profesores en el extranjero La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y enCLAVE-ELE han lanzado al mercado editorial la Colección de libros Ámbito ELE, que ofrece al lector fundamentos teóricos actualizados y aplicaciones prácticas de gran utilidad para la enseñanza y el uso del español en el mundo.

Al tiempo que se contribuye a la difusión de la cultura hispánica, esta colección, iniciativa que parte del Máster Universitario para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de la UDIMA, que dirige la profesora Aurora Centellas, se propone también satisfacer la necesidad de actualización de los conocimientos teóricos de la disciplina desde la investigación, la observación y la reflexión de la práctica docente.

De los distintos profesionales que han intervenido en la colección surge en adelante una comunidad activa de profesores que contribuye a la construcción del conocimiento teórico sobre la disciplina a partir de reflexiones sobre su práctica docente.

La colección está dirigida a profesionales del mundo educativo, a estudiantes que se quieren formar para ser profesores de lengua y a formadores de profesores. De entrada, está compuesta de 9 libros que abarcan todas las áreas de conocimiento: La lingüística aplicada, los procesos de enseñanza, los niveles de la lengua, el discurso de aula y sus contextos de enseñanza, las competencias digitales y la literatura y ELE.

La iniciativa de la colección Ámbito ELE se consolida al emprender dicho proyecto dos instituciones, la UDIMA y enCLAVE-ELE, que persiguen un mismo objetivo, promover universalmente una formación de calidad para la enseñanza y difusión lingüística y cultural del español, explican sus promotores.

En la colección, que queda abierta, participan profesores de universidades nacionales e internacionales, quienes aportan desde la observación y la investigación docente fundamentos teóricos actualizados y habilidades didácticas de gran utilidad para el profesional que se acerque a ella.

Otra de las aspiraciones de la Colección es la difusión lingüística y cultural del español en el mundo “como herramienta valiosísima para la internacionalización", en palabras de Aurora Centellas, quien subraya que tanto la UDIMA como enCLAVE-ELE “quieren aportar su granito de arena y promocionar, desde la formación de calidad, el español como lengua científica”.

Sobre el Grupo Educativo CEF.- UDIMA

Desde 1977, son ya más de 500.000 los alumnos que han recibido formación en el Grupo Educativo formado por el CEF.- Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

El CEF.- Centro de Estudios Financieros se fundó en 1977. Lidera la preparación de Oposiciones en España. El CEF.- también ofrece un amplio catálogo de Másteres y Cursos especializados en todas las áreas de la empresa, en particular Negocios, Finanzas, Banca, Contabilidad, Recursos Humanos, Impuestos, Marketing, etc. Tiene sedes en Barcelona, Madrid, Santo Domingo y Valencia.

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, es una universidad oficial, aprobada por Ley española en 2006. Imparte 18 Grados Oficiales, 35 Másteres, un programa de Doctorado y 302 Títulos Propios e Idiomas.