Tormo Franquicias participa en una edición de HIP 2021 sin precedentes para ayudar a la hostelería española

El evento anual más importante de innovación para el canal HORECA asume este año el importante reto de colaborar en la recuperación de la hostelería En este nuevo año que comienza, HIP, Horeca Professional Expo, tiene un claro objetivo: ayudar a la recuperación y la reactivación de la hostelería española. Por ello, junto a las más de 360 firmas expositoras que se darán cita en el evento, han preparado un Plan de Apoyo a la Hostelería Española para que todos los profesionales del sector puedan beneficiarse de promociones, descuentos y formación gratuita. Desde la consultora de franquicias Tormo Franquicias Consulting, no pueden dejar de colaborar en uno de los mayores encuentros de la hostelería del país y mucho más en esta edición de 2021, con el importante reto que se asume dadas las actuales circunstancias del sector de la restauración en España.



Señala Laura Acosta, Coordinadora de Marketing de Tormo Franquicias Consulting: “Como consultora que ha ayudado a más de 300 empresas de restauración a crecer mediante el sistema de franquicia, nos sentimos en la obligación de colaborar en un evento como HIP que, en primer lugar, es referente en innovación para el sector de la hostelería y que, además, se propone este año apoyar e impulsar la delicada situación que atraviesa el sector.”



En esta edición, que se celebra desde el próximo 22 al 24 de marzo en IFEMA, la organización del evento ha impulsado tres iniciativas con el fin de apoyar a cada uno de los establecimientos de hostelería que existen en España. Consisten en un paquete de ayudas y promociones directas, aulas de estrategia y unos bonos regalo con 300€ en compras.



Por otro lado, teniendo en cuenta que este pasado año marcado por la pandemia ha sido un duro golpe en especial para todo el sector de la restauración, HIP premiará a los héroes de la hostelería con los Horeca New Business Models Awards 2021, haciendo hincapié en la época de cambios, reinvención y adaptación a la que muchos modelos de negocio se han visto obligados a acogerse para sobrevivir.



En palabras de Manel Bueno, director de HIP: “El sector Horeca ha sufrido mucho estos últimos meses desde que llegó la pandemia. Ha sido uno de los más afectados, pero, a su vez, ha habido muchos pequeños hosteleros que han sabido adaptarse a esta nueva realidad y salir reforzados. Y con los Horeca New Business Models Awards 2021 queremos reconocer a estos héroes de la hostelería que, con su capacidad de resiliencia, transformación y reinvención, han conseguido sobrevivir”.



Todos los negocios hosteleros interesados en participar, pueden presentar su candidatura en las siguientes seis categorías: Desarrollo empresarial; Nuevo modelo de negocio; Innovación tecnológica; Innovación de producto; Design & Experience y People, Product, Planet.



Para cualquier empresa de hostelería interesada en participar, se puede acceder haciendo click aquí.



Por otro lado, se puede obtener un 50% de descuento en los Business y Premium VIP Pass con el código de Tormo Franquicias: X8J3T