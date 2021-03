Nati Gordillo de PiscoLogía recibe premio como "destiladora artesana del año" por Craft Spirits Berlín Comunicae

lunes, 1 de marzo de 2021, 12:54 h (CET) Gordillo fue seleccionada como la mejor del mundo entre un grupo de destiladoras de productos artesanales, sostenibles y de origen regional La Maestra Destiladora y socia de Pisco PiscoLogía, Nati Gordillo, fue designada Destiladora Artesana del Año por Craft Spirits Berlín, el principal evento de Europa para destilados artesanales. Destacando el terruño único de Azpitia, Perú, y los meticulosos métodos artesanales de Nati, Craft Spirits Berlín declaró: “Esto tiene que ser el paraíso: laderas verdes y fértiles con vides en la parte superior, un microclima suave, protegido por las altas montañas que se abren directamente detrás ellos. Desde el cultivo de la vid hasta la vendimia, el prensado de la uva, posteriormente la destilación y el embotellado y etiquetado, la responsabilidad es de Nati Gordillo”.

“Para mí, la producción de pisco es una forma de vida. El concepto de artesanía comienza en el viñedo y termina cuando se consume PiscoLogía. Es increíble ser reconocida por la atención especial que le doy a cada lote de PiscoLogía y estar más conectado con la comunidad mundial de quienes comparten los mismos valores y principios que yo ”, afirmó la Sra. Gordillo.

La directora de educación de la marca, la socia Kami Kenna, comentó: “El premio no sólo reconoció el fenomenal trabajo de Nati como Maestra Destiladora, sino que también enfatizó el 'poder de las mujeres' detrás del producto. Ha llegado el momento de que la fuerza de las mujeres productoras, especialmente de las minorías, sea reconocida en la industria de las bebidas espirituosas. Estamos muy orgullosas de Nati y del increíble pisco que hace. Este hito es un paso adelante para todas las mujeres".

El concurso anual Craft Spirits Berlín, el concurso de destilados artesanales más famoso de Europa, permite a los productores exhibir sus destilados artesanales, vinos fortificados, refrescos y jarabes hechos a mano en el escenario mundial. Para obtener más información, visitar: https://www.craftspiritsberlin.de/en/

Sobre Pisco PiscoLogía

PiscoLogía Pisco Quebranta, un pisco peruano monovarietal, ganó una medalla de oro en los premios Women's Wine and Spirits Awards en Londres en 2019. PiscoLogía Pisco Acholado, una mezcla de piscos Italia y Quebranta, recibió una medalla de oro en los Premios SIP en California. Ambos piscos son elaborados en la Denominación de Origen de Lima (Azpitia) por la Maestra Destiladora, Nati Gordillo. Para más información, visitar la página de PiscoLogía.

PiscoLogía está disponible en EE. UU. A través de Craft Distillers, en Canadá a través de Unknown Agency y en Japón a través de The Blue Habu Trade Group.

