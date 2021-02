El bien común y el interés particular Enric Barrull, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

domingo, 28 de febrero de 2021, 11:34 h (CET) Podría ser que las compañías que han desarrollado las vacunas hayan sido demasiado optimistas al hacer sus previsiones de producción, tal vez por eso no ha cumplido con los compromisos. Se esas han sido las causas sería entonces conveniente establecer una negociación y buscar posibles ayudas. Pero si en el modo de distribuir las vacunas ha influido o está influyendo una búsqueda de un beneficio que no es legítimo habría que poner en marcha otros mecanismos. Sin entrar en contradicción, el bien común está por encima del interés particular, y los Estados y los entes regionales tendrían que imponer su soberanía para preservarlo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Incomprensible ​Pregunto, ¿es que no tienen bastante con los muertos e infestados que han padecido este mal? ¿qué propósito los guía, el de dañar y perjudicar con posibles fallecimientos a más españoles? El "apartheid" de las vacunas nos pone a todos en peligro ​El Dr. Spencer señala que algunos países ricos han comprado incluso dosis suficientes para vacunar a toda su población varias veces Estamos tontos ​Estamos tontos si nos creemos que las empresas pueden multiplicar por miles y de la noche a la mañana su escala de producción No es momento de ‘manifas’ feministas La situación sanitaria del coronavirus no da para inútiles y ociosas batucadas ni bailes famélicos ni pijaditas propias del Ministerio de “Niñatas y Niñeras” El bien común y el interés particular Enric Barrull, Girona