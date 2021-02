Reivindicar la libertad de los ciudadanos Valentín Abelenda, Salt Lectores

La plataforma Más Plurales ya presentó una solicitud de amparo ante el Parlamento Europeo y prevé actuaciones judiciales en España a medida que se vaya implantando la ley, al estimar que la LOMLOE vulnera la libertad de creación de centros y la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Aunque confían en que la Comisión Europea obligue al gobierno español a rectificar los aspectos más lesivos de esta norma, saben que su trabajo de fondo consiste en crear una conciencia social favorable al ejercicio de este derecho constitucional básico. No se trata de una oposición de partido a la norma del gobierno, sino de reivindicar el ejercicio de la libertad de los ciudadanos.

