Ambigüedad con ERC JD Mez, Olot Lectores

domingo, 28 de febrero de 2021, 11:21 h (CET) A estas alturas del Gobierno de Pedro Sánchez ya no extraña la estrategia del doble juego, de la ambigüedad calculada, de la confusión permanente. El ejemplo de estas últimas horas es la relación con el independentismo, en particular con ERC.



Por una parte, el partido socialista se une a Podemos para votar en el Congreso a favor de una moción de ERC por la que se compromete a convocar una mesa de diálogo tras las elecciones en Cataluña. Una mesa que aborde la autodeterminación y la amnistía a los políticos presos, dos conceptos que son ajenos a la arquitectura de nuestra Constitución. Junqueras y los suyos querían tener todo bien atado antes del 14 de febrero por si Sánchez después y según los resultados cambiaban luego de estrategia.

