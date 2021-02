En el Zendal Jesús Martínez, Salt Lectores

@DiarioSigloXXI

domingo, 28 de febrero de 2021, 11:19 h (CET) En el Hospital Isabel Zendal de Madrid, se produjeron sabotajes diarios que ha estado sufriendo él y los enfermos, se ha reforzado la seguridad en el hospital y se ha prometido investigar lo ocurrido. Pienso que se debe llegar hasta el final para que no vuelvan a suceder actos tan bochornosos y para que se coloque en su lugar a los saboteadores, tan ruines que son capaces de anteponer su estrechez ideológica a la salud de los enfermos. La presidenta Díaz Ayuso ya afeó, pienso que con razón, a políticos de la oposición que jaleaban a los escasos manifestantes que de forma recurrente se agrupaban en las puertas del Zendal. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Incomprensible ​Pregunto, ¿es que no tienen bastante con los muertos e infestados que han padecido este mal? ¿qué propósito los guía, el de dañar y perjudicar con posibles fallecimientos a más españoles? El "apartheid" de las vacunas nos pone a todos en peligro ​El Dr. Spencer señala que algunos países ricos han comprado incluso dosis suficientes para vacunar a toda su población varias veces Estamos tontos ​Estamos tontos si nos creemos que las empresas pueden multiplicar por miles y de la noche a la mañana su escala de producción No es momento de ‘manifas’ feministas La situación sanitaria del coronavirus no da para inútiles y ociosas batucadas ni bailes famélicos ni pijaditas propias del Ministerio de “Niñatas y Niñeras” El bien común y el interés particular Enric Barrull, Girona