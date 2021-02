BIM o Building Information Modeling, tecnología al servicio de una gestión integral en el sector AECO Comunicae

sábado, 27 de febrero de 2021, 08:02 h (CET) BIM, la revolucionaria metodología de trabajo colaborativa garantiza la eficacia en todo el ciclo de vida de un proyecto de edificación y obra civil, centralizando la información necesaria en un modelo digital desarrollado por todos sus agentes Si a todas las ventajas que ofrece la tecnología se suma una voluntad de profesionalidad colaborativa en la que todos los recursos involucrados, en especial los recursos humanos, reman en una misma dirección y con el mismo reto en el horizonte, se obtiene como resultado el modelo BIM. Una metodología de trabajo que ha revolucionado el sector AECO garantizando la eficacia en todo el ciclo de vida de un proyecto de edificación y obra civil, desde el germen de la idea hasta la demolición.

BIM o Building Information Modeling, Modelado de la Información para la Construcción o Modelado de la Información para la Edificación es sinónimo de gestión integral y colaborativa en proyectos del sector de la Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operaciones, a través de una metodología que centraliza toda la información necesaria -geométrica o 3D, tiempos o 4D, costes o 5D, ambiental o 6D y mantenimiento o 7D- en un único modelo digital desarrollado por todos sus agentes. Desde que un proyecto comienza a idearse, pasando por el diseño de su boceto, la coordinación entre las diferentes especialidades que entran en juego en el mismo, la planificación, medición y el presupuesto de obra y la certificación energética, hasta, finalmente, la gestión y el mantenimiento del activo en cuestión.

En cada una de las siete fases o dimensiones de que se compone el ciclo de vida de un proyecto BIM, aporta ventajas esta revolucionaria metodología que ha venido para quedarse. De hecho, desde diciembre de 2018 es obligatoria su implantación en España en los expedientes de contratación de servicios y obras de licitaciones públicas de edificación. BIM es muy práctica y eficaz en la gestión inicial como herramienta para analizar la posible rentabilidad y la viabilidad, en función de la fecha prevista de entrega del proyecto y la carga de trabajo que implique. También a la hora de redactar tanto el Proyecto Básico como el Proyecto de Ejecución, ambos de acuerdo con lo establecido en el BEP, el Plan de Ejecución BIM que debe definir el BIM Manager con las bases, reglas y normas internas del proyecto a desarrollar con esta metodología, de manera que se garantice la coordinación y cohesión de todos los agentes implicados en el trabajo.

Pero BIM no solamente resulta útil para generar la información más completa posible de cara a solicitar oferta a las empresas constructoras para la ejecución de las obras. Esta metodología colaborativa se pone asimismo al servicio del mejor resultado de proyecto en la fase de construcción, en la que el Director de Ejecución de Obra (del equipo del proyectista) o el Coordinador BIM (Jefe de obra del equipo del contratista), según se establezca en el contrato, será el encargado de mantener el modelo acorde con los avances o cambios en el proyecto y/u obra, de acuerdo una vez más con el BEP definido previamente, y bajo la coordinación del BIM Manager.

Formarse en esta revolucionaria metodología, lo que permiten programas on line como el Máster BIM Manager Internacional de Espacio BIM -considerado por muchos la mejor formación en este campo-, es garantía de mejora en el sector AECO, y de apertura hacia nuevas salidas si se está abierto a una reinvención profesional.

