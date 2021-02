Wayra organiza un encuentro con 14 fondos para coinvertir hasta 2M€ por startup del sector videojuegos Comunicae

viernes, 26 de febrero de 2021, 15:34 h (CET) El hub de innovación de Telefónica apuesta en la quinta edición de su Coinvestment Day por la coinversión en proyectos que puedan revolucionar la industria de los videojuegos y eSports. En el encuentro, organizado por Wayra, también han participado 14 fondos: The Venture City, Drapper B1, Bitkraft, Kibo Ventures, Initial Capital, JME, Startupxplore, Grupo Godó, Grupo Planeta, Encomenda, Kfund, La Caixa, Bstartup de Sabadell y Bankinter Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, ha celebrado un nuevo Coinvestment Day pensado para coinvertir hasta dos millones de euros por cada startup del sector de los videojuegos que ha participado en el encuentro. La quinta edición de este encuentro anual con inversores se ha celebrado en esta ocasión de forma virtual desde el hub de Wayra en Madrid y se ha orientado por primera vez en este sector. Para ello se han buscado startups tecnológicas con productos masivos que puedan revolucionar el mundo de los eSports y de los videojuegos.

En este encuentro han participado junto a Wayra 14 fondos de inversión: The Venture City, Drapper B1, Bitkraft, Kibo Ventures, Initial Capital, JME, Startupxplore, Grupo Godó, Grupo Planeta, Encomenda, Kfund, La Caixa, Bstartup de Sabadell y Bankinter. Todos ellos apuestan, en esta ocasión, por un mercado en auge que ya cuenta con más de 15 millones de jugadores en España, casi tres de los cuales también siguen activamente los eSports, según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI).

"La industria del juego está entrando en una nueva era gracias a la irrupción de nuevos servicios de conectividad como el 5G y EDGE. Desde Telefónica observamos que el consumo de juegos en nuestras redes se está disparando al convertirse cada vez más en una opción preferente de entretenimiento para los consumidores", explica Mariano Martínez, director de Partnerships de Telefónica. A lo que ha añadido: “el sector no solo ha ido más allá del crecimiento en los juegos para móvil, sino que las experiencias de juego multiplataforma, los entornos de socialización en el juego y los servicios en la nube por suscripción se han convertido en la norma. Cada vez más, las líneas fronteras entre el entretenimiento, el comercio electrónico, las redes sociales y los juegos se están difuminando”.

“El fenómeno de los eSports es uno de los mejores ejemplos de transformación digital en la industria del entretenimiento. También hay que tener en cuenta que somos uno de los países de Europa que más videojuegos consume. En España, por definición, somos gamers”, explica Fernando Piquer, CEO de Movistar Riders, uno de los principales clubes de eSports de Europa y el único con un centro de alto rendimiento para jugadores profesionales.

Las startups participantes han presentado sus proyectos ante un jurado compuesto por ejecutivos de Telefónica, Wayra e inversores de los fondos participantes. Las startups seleccionadas optarán a recibir inversión y trabajar con Telefónica y su red de clientes.

Con este nuevo Coinvestment Day, Wayra continúa con su objetivo de apoyo al ecosistema y de fomento de la inversión en 2021. “Si se quieren encontrar startups ambiciosas, punteras y brillantes hay que acudir, sin duda, al sector de los videojuegos”, ha afirmado Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid. “Las posibilidades son infinitas, su crecimiento es imparable y en España contamos con los mejores emprendedores en este sector. Estamos deseando ver hasta dónde pueden llegar”.

