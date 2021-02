Ventajas y desventajas de las placas solares, por ADRATEK

La energía fotovoltaica tiene muchas ventajas y en la mayoría de los casos es una decisión rentable en términos económicos Las placas solares generan electricidad gratuita a partir del sol. El establecimiento de una instalación de placas solares puede parecer caro, pero también es muy conveniente y ecológico.

Las empresas obtienen un 45% de ahorro gracias a la fotovoltaica, y toda la instalación se amortiza en menos tiempo que en el caso de las viviendas unifamiliares.

Fotovoltaica: la rentabilidad puede aumentar

Si todavía se pregunta si la fotovoltaica es rentable y si vale la pena invertir en células fotovoltaicas, hay que pensar en el aumento del precio de la electricidad y los beneficios de la energía solar en el hogar, debido al ahorro

El aumento de los costes de producción de energía y, por tanto, de sus precios para los consumidores es inevitable y será una tendencia permanente. Así lo confirma el análisis publicado por el Instituto de Energías Renovables. Por lo tanto, es rentable invertir en fuentes de energía renovables, que son gratuitas e inagotables.

Fotovoltaica: las ventajas

La energía solar en una vivienda permite independizarse de las subidas del precio de la electricidad, lo que supone un argumento más que confirma la rentabilidad de las placas solares.

Al optar por las placas solares, también aumenta el valor de una propiedad. Esto sería sin duda un as en la manga a la hora de vender una casa. Al invertir en una casa e instalar placas solares, probablemente no se piensa en venderla, sin embargo, si ocurre, la vivienda adquiere el estatus de edificio inteligente gracias a la tecnología moderna, y aumenta su valor.

Antes de tomar la decisión final sobre la instalación de placas solares, merece la pena ponerse en contacto con expertos en este campo para realizar una auditoría profesional. Esto permitirá conocer los tipos de aprovechamiento de energía solar que existen y todo lo que se necesita saber sobre las placas solares para evaluar la rentabilidad de la fotovoltaica en el hogar y valorar dónde es mejor instalar los paneles solares para obtener los mayores beneficios.

Las baterías solares funcionan según el principio del efecto fotoeléctrico, para el que se necesita luz, por lo que incluso en días nublados la fotovoltaica hace frente a la producción de electricidad. Sin duda, para obtener los mejores resultados es necesario que el tiempo sea soleado. España, es uno de los países que más horas de sol tienen a lo largo del año.

¿Qué influye en la rentabilidad de las placas solares?

En la rentabilidad de la energía fotovoltaica influyen muchos factores que deben ser analizados antes de tomar la decisión final.

En primer lugar, hay que tener en cuenta el coste de la inversión. La instalación fotovoltaica supone un desembolso, pero su cometido es generar ahorros a largo plazo.

Entonces, ¿en qué consiste el precio de una instalación fotovoltaica? La energía fotovoltaica necesita placas solares, un inversor y una estructura de soporte y cableado para funcionar. Los dispositivos suelen suponer un 80% del coste total y el 20% restante es el coste asociado al trabajo de los instaladores.

En la rentabilidad de la inversión también influye la eficiencia y la potencia de las placas solares utilizadas, cuanto más eficientes sean los paneles, más rentable será la inversión.

Una cuestión clave es también el consumo energético del hogar. Un análisis detallado de las facturas de electricidad puede proteger de un sobredimensionamiento de la instalación, que como resultado será menos rentable.

En la rentabilidad de la energía fotovoltaica también influye la inclinación del tejado, su sombreado y su ubicación con respecto al sol. Sin embargo, también podrían instalarse en el suelo si se dispone de espacio suficiente.

¿Cómo aumentar los beneficios de la energía fotovoltaica?

Siguiendo algunos consejos, la energía fotovoltaica para el hogar puede ser aún más rentable.

Conviene recordar que hay que invertir sólo en tecnologías probadas. Numerosas pruebas de placas solares demuestran que los paneles fiables se caracterizan por un diseño sencillo y probado.

Se recomienda no ahorrar en el inversor, que es el corazón de la instalación fotovoltaica.

A la hora de decidirse por la energía fotovoltaica para la casa, vale la pena considerar los paneles de vidrio, aunque son más caros, a la larga pueden ser simplemente más rentables.

La rentabilidad de la inversión se ve ciertamente afectada por posibles fallos en la instalación en el futuro. Por eso se recomienda no ahorrar dinero en el instalador fotovoltaico. Esto es importante porque una instalación incorrecta es la causa de los fallos más caros que las propias placas solares. Los instaladores profesionales instalarán los paneles con solidez y si algo fuera mal, incluso después de muchos años seguirán en el mercado y solucionaran el problema. La limpieza de las placas solares también es esencial para su buen funcionamiento.

¿Cuándo no es rentable la energía solar?

A la hora de considerar la instalación de una instalación fotovoltaica, hay que tener en cuenta todos los pros y los contras. Puede ocurrir que, tras un análisis exhaustivo, la inversión no sea rentable y sea mejor no ponerla en marcha.

Si se ponen placas solares en dirección norte, se debe estar seguro que la inversión no será rentable. Las placas solares orientadas al norte nunca reciben luz solar directa, por lo que no se obtendrán cantidades satisfactorias de energía.

Una situación similar ocurrirá si los paneles solares se instalan en un lugar demasiado sombrío. Demasiada sombra puede hacer que las placas solares sean mucho menos eficientes. La sombra la pueden dar los árboles, los edificios cercanos y otros elementos del entorno y el paisaje.

Un factor que afecta a la rentabilidad de la inversión puede ser también el mal estado del tejado, ya que es allí donde se suelen montar las placas solares. Si hay un tejado antiguo y se teme que no pueda soportar la instalación, es mejor considerar la reparación previa.

Una solución alternativa en este caso puede ser la instalación de energía fotovoltaica en el suelo, pero requiere espacio y una zona adecuada y sin sombra.

Otro caso en el que la inversión en placas solares puede resultar poco razonable son las facturas de electricidad bajas y los hogares pequeños con poco consumo de energía.

Por este motivo, el mayor interés por la energía fotovoltaica se observa en los hogares en los que viven una media de 3-4 personas o más. Sin embargo, si las facturas de electricidad son muy bajas al año, puede resultar que la instalación fotovoltaica no sea rentable. Cuanta más energía se consuma, más rápido se amortizará la inversión.

La historia de las placas solares sigue evolucionando y en el futuro seguro que se observará un gran incremento de sus instalaciones