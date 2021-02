Carl´s jr. abre un nuevo restaurante en Málaga Comunicae

viernes, 26 de febrero de 2021, 14:42 h (CET) La cadena californiana especializada en hamburguesas inaugura este viernes 26 de febrero un nuevo local en el Centro Comercial Vialia, en plena capital de la Costa del Sol Carl´s Jr. abre un nuevo local en España. En esta ocasión lo hace en Málaga capital, en el Centro Comercial Vialia, junto a la Estación María Zambrano. Este nuevo restaurante cuenta con 320 metros cuadrados. No obstante, cumpliendo con las actuales medidas y limitaciones actuales anti Covid, el aforo estará limitado, por el momento, a un 30% en interior y un 75% en terraza.

Esta nueva apertura permitirá a todos los amantes de la cocina americana, tanto niños como adultos, degustar en pleno centro de Málaga una amplia carta donde la hamburguesa es la reina, pero no se quedan atrás otras especialidades como los Chicken Tenders (tiras de pollo empanado), los aros de cebolla, las patatas fritas crujientes estilo CrissCut, las ensaladas marca de la casa o los postres.

Carl´s Jr. pretende convertirse, con este nuevo local, en una referencia gastronómica en el centro de la capital tanto para los malagueños como para todos los turistas que vengan a visitar la ciudad.

El plato estrella de esta cadena que nació en California es la hamburguesa hecha con carne de ternera de raza Angus. Esta variedad de ganado bovino, procedente del norte de Escocia, produce una carne que goza de gran fama mundial gracias a su capa de grasa, más delgada que en otras razas. Además, la infiltración, terneza y suculencia que posee esta variedad la convierte en una auténtica delicia. Carl´s Jr. es especialista en la cocina a la parrilla y sus hamburguesas son famosas en el mundo entero tanto por la calidad de la materia prima como por el estilo y variedad de su propuesta gastronómica.

En la actualidad, la cadena californiana cuenta con más de 4.000 establecimientos en todo el mundo y 20 de ellos están en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.