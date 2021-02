Césped artificial: solución ecológica para los jardines del futuro, por SINTETICGRASS Comunicae

viernes, 26 de febrero de 2021, 14:46 h (CET) Con la utilización de césped artificial se eliminan los productos químicos y tóxicos necesarios para el cuidado del césped natural Los usos del césped artificial son muchos, es una cubierta de superficies práctica para los jardines, terrazas, zonas exteriores recreativas e incluso es muy utilizado para soluciones fitness para gimnasios, gracias a su naturaleza de bajo mantenimiento, su textura realista y sus tonos verdes naturales lo hacen ideal para multitud de usos.

El césped artificial es perfecto para muchas aplicaciones como áreas recreativas, zonas decorativas, jardines, zonas deportivas, etc., no es de extrañar que su popularidad se haya disparado en los últimos años.

Además, entre los muchos beneficios del césped artificial para el estilo de vida, está que el césped artificial es más seguro para los niños, ya que evita que se hagan arañazos y reduce las lesiones mientras juegan.

Al eliminar por completo el uso de productos químicos y tóxicos, que pueden ser un gran peligro para la salud y para el medio ambiente, con el uso del césped artificial en jardines y zonas exteriores se consigue un lugar más seguro y acogedor para toda la familia.

Pero, ¿Cómo ayuda el césped artificial al medio ambiente? Al optar por instalar césped artificial se eliminar el uso de productos químicos y tóxicos que requiere el césped natural, y que pueden ser peligrosos para la salud y el medio ambiente.

Eliminar productos químicos para el cuidado del césped natural

Los productos químicos para el cuidado del césped natural incluyen algo más que fertilizantes. El césped natural es vulnerable a la proliferación de insectos y malas hierbas, por ello, los herbicidas, insecticidas y pesticidas son productos habituales en las viviendas de los propietarios para el cuidado de su jardín de césped natural.

Por desgracia, estas sustancias son increíblemente tóxicas para los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Cuando se trata de productos químicos para el jardín, es importante conocer algunos datos:

- Los productos químicos creados para eliminar plagas, son en su mayoría biocidas de amplio espectro. Esto los hace venenosos para los seres vivos, incluyendo la fauna, algunas plantas de jardín, las mascotas y las personas.

- De todos los plaguicidas habituales para el césped natural, algunos se han relacionado con la carcinogenicidad, los defectos de nacimiento, los daños en los órganos y otros problemas de salud.

- Se puede entrar en contacto con sustancias tóxicas al realizar el cuidado y mantenimiento del césped natural de muchas maneras. Esto incluye estar presente durante la aplicación de productos y respirar los olores o gases. La exposición también se produce si se tocan superficies contaminadas, como los muebles de jardín, o si el calzado y la ropa entran en contacto con la hierba.

- Los niños corren un alto riesgo de exposición a las toxinas porque suelen gatear, correr y jugar en la hierba. Lo mismo ocurre con las mascotas, a las que también les gusta jugar en el césped y a veces pueden ingerirlas.

El césped artificial elimina el peligro de los productos químicos tóxicos del césped

Cuando se trata de la seguridad de la familia y de las mascotas, lo mejor es eliminar el riesgo, el césped artificial ayuda a conseguirlo de varias maneras:

- El césped artificial no proporciona refugio ni alimento a los insectos, lo que significa que no es necesario aplicar pesticidas para su eliminación.

- Como el césped artificial, es sintético, no necesita fertilizantes químicos para mantenerse verde y perfecto.

- La instalación de césped artificial incluye arrancar todas las malas hierbas durante la instalación y aplicar una barrera contra ellas para evitar su crecimiento, lo que elimina la necesidad de usar herbicidas para eliminarlas.

- El césped artificial se fabrica con materiales no tóxicos, hipoalergénicos y sostenibles que son seguros tanto para las mascotas, como para las personas y el medio ambiente.

- En definitiva, no se aplica ningún tipo de productos químico para el cuidado del césped artificial.

Al instalar césped artificial se disfruta de una total tranquilidad, las mascotas y los niños pueden salir a jugar al exterior, sabiendo que cada una de las partes del jardín será segura para todos.

Diseñar un patio más seguro y bonito con césped artificial

El césped artificial está sustituyendo cada día más al césped natural, su exuberante y vibrante verde y su naturaleza de bajo mantenimiento lo convierten en una fantástica alternativa al césped natural.

Sin embargo, dado que es artificial, es posible que se pregunte si se puede utilizar para diseños de jardinería, la respuesta es sí, de hecho, es la superficie perfecta para probar las mejores tendencias de jardín de este año 2021.

Tendencias de jardín de 2021 con césped artificial

El año 2020 supuso un gran paso en las tendencias innovadoras de diseño de jardines bonitos y prácticos a la vez.

SINTETICGRASS aporta nuevas ideas de diseño de jardines perfectas para el césped artificial para este año 2021.

Cultivar jardines más verdes

El impulso hacia una sociedad más verde ha hecho que los jardines con césped artificial, al ser sostenibles, son más deseables que nunca. Como resultado, la instalación del césped artificial está aumentando considerablemente, al no necesitar mantenimiento, ni fertilizantes químicos, ni agua.

El césped artificial elimina por completo el uso de productos químicos para su mantenimiento y cuidado, como se ha mencionado anteriormente, lo que lo convierte en una superficie ideal para estas tendencias sostenibles. Una vez que se haya instalado, se pueden elegir las plantas y macetas para terminar la decoración y tener un jardín con mejor apariencia.

Un consejo: se pueden colocar estas plantas alrededor del césped artificial para conseguir un espacio atractivo y más sostenible.

Añadir un elemento acuático

En un esfuerzo por imitar a la naturaleza, se pueden utilizar elementos acuáticos en los jardines, por ejemplo, una minipiscina, fuentes o un arroyo artificial que atraviese el césped artificial.

No se preocupe por el drenaje, porque el césped artificial puede drenar litros de agua por minuto. De hecho, es más eficiente que el césped natural para este propósito. Al instalar césped artificial se puede cortar basándose en las características del elemento acuático de cualquier forma y tamaño. Así que se puede sentir libre de ser creativo con el diseño.

Mejorar el jardín y el patio con césped artificial

El césped artificial, con su bajo mantenimiento y su naturaleza duradera y ecológica, es un material increíble para experimentar con diferentes tendencias de diseño.

