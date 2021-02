Granada y Málaga ofrecen las nuevas residencias para la generación digital Comunicae

viernes, 26 de febrero de 2021, 13:58 h (CET) AMRO Estudiantes diseña alojamientos universitarios para los zillennial: la mayor velocidad de Internet, salas para gamers, gym, y zonas verdes y habitaciones con todos los servicios incluidos. Todo lo necesario para estudiar y socializar en el campus Cada generación tiene sus inquietudes y necesidades. Los estudiantes de hoy en día no se relacionan ni estudian del mismo modo que lo hicieron sus padres. Por eso, a la hora de diseñar sus alojamientos para universitarios, AMRO Estudiantes ha creado espacios pensando en la generación digital, adaptados a ella y capaces de anticiparse a cualesquiera que sean sus exigencias.

Tener acceso a todas las tecnologías es clave para los jóvenes que van a estudiar fuera de casa. Ser pioneros en ofrecer el Internet más potente en una residencia de estudiantes era una de las prioridades y valores fundamentales de AMRO cuando definió su modelo. Y en este año se ha demostrado como algo que se ha vuelto imprescindible en su residencia de estudiantes en Granada para atender las numerosas clases online y las reuniones por videoconferencia. Los estudiantes han podido comprobar que lo que hasta ahora era un lujo adicional se ha convertido en una necesidad básica a la que AMRO supo adelantarse marcando un valor diferencial. Cada residente cuenta con la posibilidad de conectar hasta cinco dispositivos inalámbricos a la red de 100MB, con todas las garantías y seguridad,

Esto les ayuda a estar al día de todas sus tareas y permanentemente conectados con su familia y amigos, así como continuar con muchos de sus hobbies. En las residencias de estudiantes AMRO cuentan con espacios pensados para ello, como la sala de la televisión, de juegos o la destinada a los gamers.

Espacios de coliving

AMRO Estudiantes rompe con el estereotipo de residencia de estudiantes como espacio para comer y dormir, basándose en el famoso “co-living”, pudiendo ofrecerles una experiencia más completa a sus residentes. Cuenta con zonas pensadas para el estudio, gimnasio privado o pistas polideportivas y piscina, así como unos espacios verdes en el entorno de la residencia que son perfectos para poder pasear, correr o realizar ejercicio al aire libre con actividades dirigidas por entrenadores personales.

Los dormitorios se han creado cuidando hasta el más mínimo detalle con materiales de primera calidad y un diseño acorde a la generación zillennial. Pueden elegir entre estudios individuales, compartidos o espacios de coliving, donde comparten zonas tales como salón, cocina o terraza. Si lo prefieren, pueden acudir al comedor de la residencia de estudiantes, donde elaboran menús nutritivos y sabrosos a diario, para que los estudiantes no tengan que preocuparse por nada.

Ubicadas en los campus universitarios

Todas las residencias de estudiantes de AMRO Estudiantes se encuentran ubicadas en los principales campus universitarios de Granada y Málaga, lo que permite ir andando a clase y vivir en barrios llenos de vida con una amplia oferta de tiendas, restaurantes y espacios de ocio. Y su apertura no se limita al curso escolar, sino que no cierra ningún día del año.

Todas estas comodidades vienen acompañadas de la seguridad de saber que todos los servicios están incluidos en el alquiler. Es el caso de los consumos eléctricos, la limpieza de la habitación y el cambio de sábanas y toallas. Así como el aparcamiento gratuito en la entrada de las instalaciones,

AMRO Estudiantes tiene en cuenta que la etapa universitaria es una de las más importantes de la vida de una persona, por eso quiere que sus residentes disfruten al máximo esta experiencia. Disponen de un programa de actividades propio, #AMROLife, que fomenta la interacción entre los zillennials y también les permite conocer más y mejor la ciudad en la que estudian.

Son numerosos los usuarios que ya han podido dar cuenta de todas las ventajas que tiene vivir en una residencia de estudiantes en Granada pensada para la generación digital. Abrió sus puertas el pasado mes de septiembre en el campus La Cartuja, con capacidad para 354 personas. Es la primera de las cuatro que estrenarán entre 2021 y 2022. En septiembre se inaugurará su nueva residencia de estudiantes en Málaga, con 231 plazas. A esta, seguirán, un año después, las de Sevilla y Valencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.