Las oficinas de Schneider Electric en San Sebastián de los Reyes obtienen la certificación WELL Comunicae

viernes, 26 de febrero de 2021, 14:02 h (CET) La certificación WELL, gestionada en España por ITG, permite identificar, medir y monitorizar las características de los espacios construidos que impactan en la salud y el bienestar de los ocupantes. En España, solo 15 edificios poseen la certificación WELL, siendo uno de ellos las oficinas de Schneider Electric en San Sebastián de los Reyes Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que sus oficinas en San Sebastián de los Reyes, Madrid, han obtenido la certificación WELL en su categoría ORO. Dicho certificado reconoce sus beneficios sobre la salud y el confort de sus ocupantes. Solo 15 edificios poseen este reconocimiento en España, 70 en Europa y 350 en el mundo.

La certificación WELL es un sistema de puntuación dinámico para edificios y comunidades que permite identificar, medir y monitorizar las características de los espacios construidos que impactan en la salud y el bienestar de los ocupantes. Basada en el rendimiento y no en la prescripción, tiene en cuenta 10 aspectos a la hora de valorar los edificios: aire, agua, alimentación, iluminación, movimiento, confort térmico, sonido, materiales, mente y comunidad.

Algunos de los criterios que valora la certificación WELL son si el edificio dispone de ventilación natural y mecánica, el tratamiento del agua, comedor para empleados, el acceso a iluminación natural, los espacios enfocados al ejercicio físico, la zonificación térmica, los sistemas de cancelación del ruido, la reducción de compuestos orgánicos volátiles (VOC), las políticas laborales o la transparencia organizacional, entre otros.

“Obtener un reconocimiento como el certificado WELL ORO supone todo un hito para nuestra organización,” dijo Jordi Garcia, Digital Energy & Power Products VP, Iberian Zone de Schneider Electric. “En Schneider Electric somos muy conscientes del impacto que tiene el entorno en el que trabajamos y vivimos sobre nuestra salud, bienestar y productividad, al fin y al cabo, pasamos cerca del 90% de nuestro tiempo en espacios interiores. Quiero aprovechar para felicitar a todos los compañeros que han trabajado intensamente, no solo para conseguir este éxito, sino, principalmente, para proporcionar a nuestro equipo el mejor ambiente posible”.

En España, la organización encargada de gestionar la certificación WELL es el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), fundación privada sin ánimo de lucro con casi 30 años de trayectoria. Su misión consiste en apoyar la salud y el bienestar de las personas a través de mejores edificios, así como promocionando la adopción del WELL Building Standard.

Este reconocimiento se suma al certificado LEED Gold que el edificio de Schneider Electric en San Sebastián de los Reyes ya posee desde 2019. Desarrollada por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council), la certificación LEED reconoce la excelencia en estrategias y prácticas constructivas tanto de edificios de nueva construcción, como en rehabilitación o en fase de uso. Dicha certificación garantiza que el edificio tiene un menor impacto medioambiental y que su rentabilidad y la valoración y bienestar de sus ocupantes son mayores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.