Eliminación de plagas domésticas ¿Qué insectos habitan las casas? por DESINTORRE

A veces, pequeñas pero muy molestas criaturas se instalan en las viviendas causando daños en el hogar o transmitiendo peligrosas enfermedades. ¿Cómo deshacerse de ellos? Hay muchas razones por las que no se quiere tener a estos bichos cerca: son portadores de enfermedades, pueden morder, pueden ensuciar, pueden estropear la ropa o incluso pueden comerse la comida. Se acomodan en los armarios de la cocina, bajo las molduras del baño, en las grietas de las paredes Todas las plagas adoran los lugares oscuros, no ventilados y con una temperatura bastante alta de unos 20°C. La base de su control es, por tanto, la prevención de su aparición. Pero una vez que han aparecido lo mejor es contactar con una empresa especializada en control de plagas para su eliminación.

Qué plagas viven en las casas

Las plagas pueden vivir en el baño, en la cocina e incluso en el dormitorio.

El orden y la sequedad de las habitaciones, la aspiración frecuente, el tapado de grietas, la ventilación, la revisión periódica de las existencias y la eliminación de los productos estropeados, son las mejores armas en la lucha contra las plagas.

Pero una vez que han llegado, hay que deshacerse de ellos rápidamente. Entonces, ¿cómo lidiar con estas aparentemente inofensivas pero molestas criaturas? Las estanterías de las tiendas están llenas de productos especiales, polvos, gránulos, líquidos y aerosoles para combatirlos. En ocasiones también hay métodos caseros, probados por las abuelas y bisabuelas, transmitidos de generación en generación que pueden ser eficaces.

A continuación, se presentan una lista de métodos probados para deshacerse de estas plagas y una breve descripción de estas pequeñas, pero a veces, muy molestas criaturas.

Hormigas

Los nidos de hormigas pueden destruirse eficazmente vertiendo sobre ellos agua hirviendo o agua con vinagre. También se pueden eliminar dejando medio limón en los lugares donde suelen aparecer. Los posos de café calientes vertidos directamente en un nido de hormigas también son eficaces.

A las hormigas tampoco les gusta el aroma de ciertas hierbas, como la menta. Por lo que es efectivo esparcir bolsas de hierbas donde haya plagas de hormigas.

En verano, se puede combatir una infestación de estos insectos en el césped del jardín o en el huerto esparciendo hojas de tomate frescas cerca de sus lugares de aparición.

Una pasta preparada con yema de huevo y ácido bórico es también un método probado. Hay que poner esta pasta en los lugares por los que deambulan las hormigas y éstas llevarán el veneno al nido mientras se desplazan. Este brebaje destruye los huevos de los insectos.

Cucarachas

Son una plaga en las viviendas urbanas, sobre todo en las proximidades de restaurantes, bares, chiringuitos. Viven en sótanos, bodegas, lugares cálidos, húmedos y oscuros.

A menudo no sirve de nada exterminarlos, porque siguen apareciendo nuevos por todo tipo de aberturas. Por lo tanto, es necesario cerrar las grietas, no guardar los restos de comida, asegurarse que no tengan acceso al agua, sin la cual no pueden vivir.

Una vez que se instalan en una vivienda, es muy difícil deshacerse de ellas.

Para eliminar cucarachas se utilizan diversos venenos, por ejemplo, una mezcla de bórax y ácido salicílico con azúcar.

Las cucarachas son muy resistentes a todos los venenos utilizados por los humanos. Luchar contra ellos es difícil por lo que es recomendable acudir a empresas especializadas en control de plagas para eliminarlos por completo.

Polillas

Eficaz contra las polillas que dañan la ropa son la lavanda y los periódicos. A las plagas les desagrada mucho el olor de la tinta de impresión.

A las polillas también les desagrada el olor de la cáscara de limón seca y el aroma de la lavanda.

Las pequeñas bolsas o almohadillas rellenas de lavanda seca, canela o clavo serán eficaces contra las polillas que se esconden entre los libros.

Entre la ropa conviene poner pastillas de jabón de tocador, ambientadores perfumados diseñados para los armarios o barritas de incienso con olor a sándalo, pachulí, naranja, lavanda, etc.

El cristal es la mejor protección contra las polillas que se alimentan de los productos alimenticios. Por lo tanto, todos los productos a granel (harina, avena, grañones, azúcar, etc.), inmediatamente después de su compra, deben verterse en recipientes de vidrio. Esto evitará que las plagas entren en el interior (no pueden superar la barrera creada por el cristal).

A las polillas no les gustan los olores fuertes, por lo que, para combatir las polillas en los armarios donde se guardan los productos alimenticios es útil poner hojas de laurel.

Ratones

Los ratones hambrientos pueden atacar no sólo cualquier tipo de alimento, sino incluso el vestuario o los libros en las estanterías.

Los ratones son sensibles a los olores y es evidente que muchos de ellos no les agradan. Al esparcir bolsitas de lavanda o jabones de lavanda en los armarios de ropa, se conseguirá que estas plagas no visiten y se interesen por el contenido de los armarios.

También les desagrada el olor de la menta silvestre y de las hojas de tomate verde fresco. En un armario o alacena, se puede colocar una rodaja de limón en un plato.

Para mantener a los roedores fuera de la vivienda mientras se realiza una reforma es bueno sellar con yeso las grietas y hendiduras de las paredes y los listones del suelo, y cubrir los lugares donde las tuberías de la calefacción central atraviesan el techo o el suelo. Se deben revisar los marcos de las ventanas y las puertas de los balcones y las puertas de entrada, para bloquear su acceso.

En los lugares más frecuentados por los roedores, se pueden colocar trampas ordinarias y tradicionales. No hay que olvidar limpiar bien la trampa después de cada captura, y sólo entonces colocar un nuevo cebo (los roedores tienen un sentido del olfato muy sensible, por lo que no debe quedar ningún rastro de un ratón previamente capturado en la trampa).

Los ratones muertos o los excrementos de ratón que se encuentren en un armario o en el suelo deben eliminarse inmediatamente. Tirarlas a la basura puede envenenar a los pájaros y a las mascotas.

Cuando se utilicen productos químicos contra los roedores, no hay que olvidarse de proteger completamente los alimentos.

Prevenir la legionela en los hogares

La principal forma de prevenir la legionela en los hogares es evitar el agua estancada y evitar las zonas de temperatura que proporcionan un hábitat ideal para la bacteria.

Dependiendo de las instalaciones de cada hogar, se deben tomar medidas en las instalaciones comunitarias y/o en los hogares individuales.

Mantenimiento de las instalaciones del hogar:

Se deben tomarse las siguientes precauciones para los grifos y las duchas del hogar Evitar utilizar filtros y accesorios innecesarios y mantenerlos extremadamente limpios. Utilizar difusores de goteo grueso, especialmente en la ducha. Los grifos que se utilizan poco, hay que limpiarlos una vez a la semana y dejar correr el agua durante unos minutos. Retirar el difusor y el filtro y desinfectarlo una vez al año sumergiéndolo en lejía diluida u otro desinfectante. Eliminar los depósitos de cal con un producto diseñado para ello.

Si se dispone de una bañera de hidromasaje o un jacuzzi en casa, hay que limpiarlo y desinfectarlo después de cada uso.

Si se tiene aire acondicionado, se recomienda limpiar la bandeja de recogida del desagüe una vez al año y desinfectarla con lejía diluida. Estos remedios pueden combatir la aparición de estas plagas, pero en muchas ocasiones es aconsejable acudir a una empresa especializada en control de plagas para su eliminación definitiva.