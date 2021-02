Camioneras de Coslada debuta en la máxima categoría nacional del Fútbol Americano Femenino Comunicae

viernes, 26 de febrero de 2021, 12:42 h (CET) El equipo que patrocina Destina Logística, pese a haber cosechado dos derrotas, frente a Las Rozas Black Demons y frente a Málaga Corsairs, va creciendo en esta, su primera temporada en la Liga Nacional de Fútbol Americano (7x7) después de que el club lograra el sueño de que contar con un equipo de féminas en competición del máximo nivel Camioneras de Coslada, equipo patrocinado por Destina Logística, van de menos a más en la máxima competición de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Después de ocho años trabajando para lograr un equipo de féminas en la máxima categoría, por fin, en 2021, y después de ocho años persiguiendo el sueño, se ha logrado el objetivo de contar con un equipo compitiendo al más alto nivel. Por eso, según Jesús Hernández, presidente de Camioneros “nos planteamos esta temporada como un aprendizaje. El equipo debe ir creciendo, y, ojalá llegue muy pronto la primera victoria”.

Después de que su estreno en la competición, frente a Málaga, Corsairs hubiera de ser aplazado por el temporal Filomena, Camioneras se enfrentó en su primer partido al coco de su grupo, Las Rozas Black Demons. Las roceñas no dieron opción a las debutantes, y vencieron por un inapelable 67-0. “También de esto, o mejor dicho, sobre todo de esto, se aprende”, sigue Hernández.

En su segundo partido, disputado este sábado pasado, Camioneras se enfrentó a Málaga Corsairs, cumpliendo con ello el partido que había quedado aplazado. El choque se disputó en el Polideportivo Valleaguado de Coslada, y terminó con victoria para el conjunto malagueño (12-26). Sin embargo, las cosladeñas dieron otra imagen. Empezaron muy bien, puesto que, en una acción espectacular se adelantaron en el marcador. Alba Morales tuvo el honor de anotar el primer touchdown de la historia del equipo. Al descanso, el marcador era de 6-14, ya para las andaluzas. Tras un tercer cuarto sin que se moviera el marcador, Camioneras recortó distancias en los primeros compases del último parcial, con un touchdown de carrera, de nuevo de Alba Morales (12-14). Las de Coslada intentaron la remontada, pero Corsairs no se dejó sorprender y en los últimos cinco minutos sentenciaron el choque con dos nuevas anotaciones. “Estamos en el camino, y mantenemos toda la ilusión en el futuro de este equipo”, señala Hernández.

Por su parte, el equipo senior masculino también ha iniciado ya la competición, en este caso en la Liga Madrileña de Fútbol Americano. Dirigidos igualmente por Efrén Tapia, Camioneros se impuso por 54-6 a Pinto Goldbats en su primer partido. Ya en el primer parcial, los cosladeños habían anotado 22 puntos, con lo que su debut les afianza en el objetivo marcado para la temporada, de llegar, al menos, a semifinales de la competición.

En categoría Flag (sin contacto), Camioneros juega la Liga Madrileña De Flag Football Open Primera División. Hasta la fecha, han cosechado tres victorias, frente a Móstoles Templars (31-13), Madrid Capitals (16-32) y Pinto Goldbats, (39-12), y una derrota frente a Black Demons (35-12). El equipo, dirigido en este caso por el Coach Óscar Luna, está lleno de caras nuevas e ilusión, está desplegando un muy buen juego de carreras y pases, y mantiene sus aspiraciones de llegar a la final de la competición.

La cantera

En cuanto a la cantera, el equipo cadete, sub17, que dirige Marco Zárate, está compitiendo en la Liga Madrileña. Acumulan una derrota por la mínima y producida en el último tramo del partido, frente a Black Demons (9-14) y un empate a 12 en Alcobendas, frente a Royal Oaks Knights.

Las categorías sub13 y sub15 vieron aplazados sus partidos, por motivo de la pandemia, y debutan esta semana.

Vicente Calero, consejero delegado de Destina Logística, anima a Camioneros y Camioneras de Coslada a seguir compitiendo “en una temporada en la que por las circunstancias que vivimos, su amor por este deporte, y por el deporte en general, está quedando más patente que nunca. Todos los equipos se están sobreponiendo a las dificultades que marca la pandemia, a la hora de competir, y a la hora de entrenar, y eso se merece el aplauso de Destina, al igual que la apuesta del club por el deporte femenino”.

