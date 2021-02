Móviles iPhone, Samsung, Huawei o Xiaomi, ¿cuál es la mejor marca según Tecnomari? Comunicae

jueves, 25 de febrero de 2021, 18:02 h (CET) ¿Qué modelo y qué marca de móviles es mejor? ¿Móviles iPhone, móviles Samsung, móviles Huawei o móviles Xiaomi? Una respuesta fácil a priori pero de lo más complicada cuando se busca el smartphone perfecto. Es por esto que Tecnomari, como tienda de móviles libres, disuelve dudas y da las claves para facilitar el trabajo a aquellos compradores que quieran renovar su terminal y no sepan por cuál decantarse Diferentes escenarios para cada compañía de móviles libres

La crisis sanitaria ha pausado el ritmo de las actividades comerciales, entre ellas la venta de móviles libres. Esta sufrió una bajada del 20% durante la primera mitad de 2020, un descenso que se ha sabido recuperar en el último tramo del año con más de 350 millones de dispositivos vendidos. Y es que, aunque las ventas se redujeron un 13% del cómputo global, no todas las marcas se han visto igual de afectadas.

Para empezar, lo más destacable ha sido el gran crecimiento y presencia de fabricantes de origen chino, como los móviles Xiaomi. En los tres años justos que lleva en este país, los móviles Xiaomi han conseguido adueñarse del ranking de ventas nacional con un 30%.

Esta marca ofrece dispositivos de gama media con prestaciones que siguen muy de cerca a las de gama alta, ofreciendo al usuario una gran calidad a un precio verdaderamente ajustado. Este es el caso de modelos punteros como el Redmi Note 8, con 11 millones de unidades vendidas o el Redmi 8A, con casi 7,5 millones de terminales en manos de sus usuarios.

Muy de cerca le sigue la marca surcoreana de móviles Samsung, que aunque últimamente no haya sumado sus mejores resultados, la firma espera salir a flote gracias a la gran demanda de sus terminales, debido a las nuevas incorporaciones a la familia de móviles Samsung, como el Samsung Galaxy S20, el Samsung Galaxy S21 o el curioso Samsung Galaxy Z Flip. Sin embargo, ejemplares como el Samsung Galaxy A51 ya cuenta con más de 10 millones de unidades vendidas.

Por su parte, la empresa estadounidense de móviles iPhone ha aguantado el ritmo gracias al lanzamiento del iPhone SE y del iPhone 12 en el último período del año. Ambos han tenido una muy buena acogida entre sus más adeptos, lo que lleva a pensar que las ventas de móviles iPhone acabarán subiendo próximamente. Aunque el dispositivo que se lleva el primer puesto es el iPhone 11, que sumó casi 38 millones de ventas en el último año.

En la quinta posición se encuentra la compañía Oppo, que ha experimentado el mayor crecimiento en cuanto a móviles libres chinos durante los primeros meses de 2021, pasando por delante de marcas como Huawei. La firma china de móviles Huawei cerró 2020 posicionada sorprendentemente en el sexto lugar de fabricantes a nivel mundial, con un desplome del 41%. En España, para más inri, la caída fue aún más pronunciada, con casi un 50% menos en ventas de móviles Huawei.

Así pues, la elección del teléfono móvil ideal siempre dependerá de las preferencias del consumidor, aunque nunca está de más fijarse en los últimos datos del sector. Teniendo en cuenta que se trata de una adquisición a largo plazo, se tendrán que considerar varios aspectos. Por esta razón, Tecnomari busca orientar al usuario respecto a la mejor apuesta de compra para hacerse con el dispositivo que mejor se acople a sus necesidades.

