Este contorno de ojos de Perricone MD resuelve todas las preocupaciones que se pueden tener en esta zona

Ataca la inflamación, la ojera oscura, arrugas, las finas líneas, la deshidratación, etc. todo lo que puede preocupar del área del contorno de los ojos La zona del contorno de ojos es una de las que más preocupa a todo el mundo. Desde las temidas patas de gallo a la hinchazón, por no mencionar las ojeras oscuras que, como explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza: "Suelen ser difíciles de tratar, porque normalmente responde a que la piel es más fina y transparenta más".



Aun sabiendo esto, el mercado ofrece numerosas alternativas y muchas de ellas realmente eficaces, pero, normalmente, centradas en resolver aspectos concretos de esta zona tan delicada. Sin embargo, este contorno de ojos, Cold Plasma Plus+ Eye de Perricone MD (99€), viene a resolver todas las preocupaciones concernientes a este territorio.

Una tecnología propia y única

La clave del éxito de esta crema de contorno es su ciencia única, patentada por Perricone MD y que consiste en incluir cada principio activo con una carga iónica diferente para que unos y otros no se anulen.



Este potente producto multipropósito utiliza un sistema de liberación de cristal líquido patentado para favorecer la penetración más rápida y profunda de ingredientes clave en la superficie de la piel. Trata y mejora drásticamente la apariencia de ojeras, hinchazón, patas de gallo, líneas finas y pérdida de firmeza.

Principales ingredientes de esta fórmula

Lleva Vitamin C Ester, una forma de vitamina C rica en antioxidantes, más potente, altamente estable y menos abrasiva, que brinda la apariencia de una piel rica en colágeno. Suaviza, ilumina y disimula la decoloración en forma visible. "A diferencia de la vitamina C tradicional, la Vitamina C Ester es soluble en grasa y fácilmente absorbible, por lo que brinda máximos beneficios antioxidantes", comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.



También cuenta con Omegas 3, 6 Y 9, que mejoran barrera protectora de humedad de la piel. Son ácidos de grasas saludables, que se encuentran en las nueces y semillas de linaza, ayudando visiblemente a rellenar y aumentar la luminosidad fortaleciendo la función barrera, mejorando su capacidad para retener agua. "Los omegas 3 y 6 son esenciales para la piel, pero no se producen de manera natural en el cuerpo humano, por eso es tan importante aportárselos con cosméticos y una alimentación adecuada" añade la experta de la firma.



Por último, añade un poderoso ingrediente, el Tripéptido de Cobre, que refresca y rejuvenece. Este complejo natural está compuesto de tres aminoácidos. Ayuda a reparar la piel seca para un cutis radicalmente más firme, más terso y de apariencia más joven. Este trío de aminoácidos resulta fácilmente absorbible y ayuda a proteger contra los agresores del medio ambiente.



Aunque estos son los ingredientes principales, este contorno se completa con otros igual de importantes, como el ácido hialurónico y la glicerina.

Cómo aplicarlo y qué esperar de él

Se aplica dando suaves toques con el dedo anular en el área inferior y superior del contorno ojo: en la cuenca y en el arco de la ceja especialmente. Se usa mañana y noche. Según las clientas que lo ha usado, el 100% aprecia una mejoría en las patas de gallo y 9 de cada diez ven una reducción en las ojeras a nivel de bolsas y oscuridad.

El truco de la experta

"Siempre recomiendo aplicar este producto en el área superior de los labios. Esto evita las arrugas del rictus y el temido código de barras". -Raquel González, directora de educación de Perricone MD.