Intenso Informática refuerza su servicio técnico en Málaga

jueves, 25 de febrero de 2021, 14:54 h (CET) Dada la situación actual que se está viviendo, es más importante que nunca contar con un buen equipo informático, ya que muchas personas ahora trabajan desde casa. O si ya se cuenta con equipo informático, es muy necesario tenerlo al día En Intenso Informática se encargan de arreglar cualquier tipo de problema de cualquier ordenador y portátil. Esta empresa ofrece un servicio capacitado y preparado ante todos los problemas que hoy en día existen en la informática. Su fin es ofrecer a los clientes, tanto particulares como empresas, soluciones en el área de la informática, ya que cuenta con un taller propio de reparaciones.

Está especializado en reparar todo tipo de ordenadores. Además, proveen asistencia contra el daño causado por virus, así como la instalación y el mantenimiento de las redes e internet. También ofrecen la posibilidad de reparar cualquier teléfono móvil o tablet.

Reparan averías de software y hardware, siendo éstos los sistemas operativos, tanto de ordenadores como de portátiles. Cuentan con un amplio stock de pantallas para portátiles nuevas de repuesto para bien poder alquilarlas, o bien para proceder a la sustitución o cambio de la misma.

Los problemas más comunes que surgen, por ejemplo, es que un ordenador vaya lento, se caliente o que no se inicie o que, en el peor de los casos no encienda. También en muchas ocasiones es necesario realizar un cambio de pantalla, de batería p ampliar el disco duro. En todos y cada uno de los casos anteriores, Intenso Informática realiza un diagnóstico y un presupuesto de reparación totalmente gratuito.

¿Qué servicios cubre Intenso Informática?



Reparación de ordenadores: Servicio de reparación de ordenadores en málaga. Reparación de ordenadores hardware y software. Cuentan con tarifas planas de reparación de ordenadores que se adaptan a las necesidades de los clientes.

Reparación de portátiles: Alta experiencia en reparación de ordenadores portátiles en málaga. Laboratorio propio para efectuar reparaciones electrónicas y de componentes de portátil. Sustitución DC Jack, pantallas y discos. Problemas de sobrecalentamiento.

Software y limpieza virus: Especialistas en eliminación de virus, instalación de sistemas operativos y rendimiento de windows . Es la empresa numero uno de málaga, con las herramientas de análisis más fiables y efectivas en eliminación de virus informáticos.

¿Qué ofrece Intenso Informática?

Calidad y precio: En Intenso informática se montan ordenadores de sobremesa con componentes de prestigiosas marcas a precios ajustados.

Rendimiento: Se montan ordenadores con la última tecnología. Sus ordenadores se someten a test reales de rendimiento y estrés.

Servicio Preventa: Se pone a disposición del cliente un técnico que ayudará a configurar un ordenador a medida, que se adapta a las necesidades particulares del cliente.

La solución a todos estos problemas la tiene Intenso Informática, una empresa especializada en el montaje de ordenadores a medida, teléfonos móviles, tablet y accesorios, ubicada en Málaga y con más de 20 años de experiencia en el sector.

