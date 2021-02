Ambiseint alcanza un índice del 60% de rentabilidad sobre el precio de venta con sus franquicias Comunicae

jueves, 25 de febrero de 2021, 13:46 h (CET) El margen comercial es del 300% sobre el coste del producto. La empresa sitúa el retorno de la inversión en el primer año de apertura Ambiseint, la enseña especializada en Marketing Olfativo, Ambientación Profesional e Higiene Ambiental, está experimentando un importante crecimiento de su actividad, que en esta ocasión se ve reflejado en el índice de rentabilidad que alcanzan sus franquicias en nuestro país.

Un porcentaje que de media supera el 60% sobre el precio de venta y que sitúa a su modelo de negocio como clara alternativa en el ámbito del marketing comercial, con un retorno de la inversión en ocasiones por debajo de los 12 meses.

Un ratio muy difícil de alcanzar y que en el caso de Ambiseint se consigue gracias a un modelo de negocio basado en cinco pilares fundamentales, que pueden revertir a sus franquiciados un beneficio neto mensual en torno a los 8.000 euros:

Inversión reducida: la franquicia se puede poner en marcha con una inversión por debajo de los 13.000 euros.

la franquicia se puede poner en marcha con una inversión por debajo de los 13.000 euros. No necesita local comercial : lo que supone una alta reducción costes fijos.

lo que supone una alta reducción costes fijos. Gastos mínimos de personal: inicialmente el franquiciado se puede hacer cargo del negocio en solitario, sin necesidad de contratar empleados.

inicialmente el franquiciado se puede hacer cargo del negocio en solitario, sin necesidad de contratar empleados. No existen canon, ni royalties : solamente el gasto en compra del producto, cuya comercialización generan ingresos de manera muy rápida y recurrente.

: solamente el gasto en compra del producto, cuya comercialización generan ingresos de manera muy rápida y recurrente. Fabricación 100% española: siguiendo los estándares de calidad de la marca, según las instrucciones de su equipo de perfumista, en cuanto a los aromas y a la fabricación de los modelos de maquinaria patentada por Ambiseint. A la sencilla operativa se suma el apoyo constante de la Central que proporcionan a toda la red el soporte en todos los ámbitos del negocio, administrativo, comercial y técnico y las herramientas necesarias para desarrollar el día a día de la actividad.

Unos datos a los que hay que sumar la creciente demanda de productos que está experimentando la compañía con un incremento del 15% en la demanda de sus servicios, derivada de la necesidad de depurar e higienizar los espacios comerciales y profesionales, donde Ambiseint es líder después de 17 años de trayectoria empresarial.

Más información de Ambiseint

Ambiseint es una empresa especializada en Marketing Olfativo y Ambientación Profesional fundada en 2004 en Ibiza, inició su proceso de expansión mediante la modalidad de franquicia en 2011 y actualmente cuenta con 95 delegaciones comerciales.

Ambiseint fabrica sus productos en Ibiza dónde tiene su central operativa, en Zaragoza donde también tiene sede y en otros puntos de España desde donde reparte su producción. Ambiseint invierte permanentemente en I+D+I, un ejemplo de ello es la reciente patente adquirida en EEUU y Europa de su nueva creación, un difusor que permite perfumar eficazmente espacios de hasta 1.200 m2, estando también homologado para su conexión a sistemas de climatización.

