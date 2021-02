wowmovil analiza el éxito de los móviles más vendidos Comunicae

jueves, 25 de febrero de 2021, 10:46 h (CET) wowmovil, como tienda especializada en la venta de dispositivos, ha elaborado un top 4 de los móviles más vendidos, estos son: iPhone 12, Oneplus Nord, móviles Xiaomi Mi 10T Lite y móviles Samsung Galaxy A12. Pero, ¿por qué han sido estos los más elegidos a la hora de comprar móviles por parte de los usuarios? ¿Cuáles son los móviles más vendidos?

Batería, procesador, cámara, tamaño de la pantalla o diseño, son algunos de los factores clave por los que el usuario se decanta por un smartphone u otro, pero bien es cierto que en cada caso es diferente. A continuación, wowmovil analiza los puntos clave por los que los usuarios han convertido a estos 4 dispositivos en sus favoritos a la hora de comprar móviles.

iPhone 12. No es ningún secreto afirmar que todo nuevo dispositivo que saca el gigante Apple se convierte en un superventas y como no podía ser menos, este iPhone 12 también lo ha sido. Con un tamaño de 6,1”, un procesador Apple A14 Bionic, una capacidad de almacenamiento a escoger entre 64, 128 o 256 GB, una cámara frontal de 12 megapíxeles y dos traseras de 12 megapíxeles junto con un diseño renovado y diferenciador frente a los demás móviles del mercado, este iPhone 12 se ha convertido en un superventas.

Oneplus Nord. Aunque la marca continúe siendo una gran desconocida para muchos, las características y precio de este OnePlus Nord, lo han transformado en uno de los favoritos en los últimos meses a la hora de comprar móviles. Su pantalla de 6,44” es de gran nitidez y claridad, su procesador Qualcomm Snapdragon 765G es apto para realizar actividades de alto rendimiento como los juegos 3D. Todo esto, aderezado con un sistema de cámaras traseras de 48, 8, 5 y 2 megapíxeles y una batería de 4.115 mAh de capacidad.

Móviles Xiaomi Mi 10T Lite. La tecnología 5G, un diseño innovador con una parte trasera llamativa en la que se encuentra un gran módulo de cámaras compuesto por 4 lentes de 64, 8, 2 y 2 megapíxeles, una pantalla de 6,67” Full HD+ con tasa de refresco de 120Hz y una batería de 4.820 mAh traducido en 10 horas de uso de pantalla, junto con un precio que no supera los 300 euros. Estos son aspectos más que suficientes por los cuales los compradores de móviles Xiaomi han posicionado a este smartphone en el top 4 de móviles más vendidos.

Móviles Samsung Galaxy A12. Este nuevo integrante de la gama A de los móviles Samsung Galaxy no ha hecho más que captar nuevos compradores y los motivos están muy claros. Su diseño elegante, su cuádruple sistema de cámaras traseras de 48, 5, 2 y 2 megapíxeles, su pantalla de 6,5”, su batería de 5.000 mAh y disponible en color blanco, azul, negro y rojo, hacen que este smartphone sea uno de los más comprados por parte de aquellos consumidores que no quieren sobrepasar los 150/200 euros a la hora de comprar móviles Samsung.

Así pues, estos han sido los móviles Xiaomi, Samsung, OnePlus y iPhone más vendidos. Unos terminales que wowmovil, como tienda especializada en la venta smartphones, vaticina que van a continuar siéndolo durante muchos más meses.

