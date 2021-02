TopMóviles analiza los mejores móviles gama media Comunicae

jueves, 25 de febrero de 2021, 10:38 h (CET) Son muchos los usuarios que se quieren hacer con un nuevo smartphone. Algunos buscan conseguir ofertas móviles y otros buscan móviles baratos y buenos o lo que es lo mismo, dispositivos gama media. Es por esto que, la empresa TopMóviles ha elaborado una pequeña lista sobre los mejores móviles gama media, para que los usuarios puedan comprar los mejores móviles sin gastar demasiado ¿Qué móvil gama media comprar?



OnePlus Nord. Con tecnología 5G, una pantalla de 6,44 pulgadas, una RAM de 6 o 12GB, 128 o 256 GB de capacidad de almacenamiento, una batería de 4.115 mAh y un cuádruple sistema de cámaras traseras de compuesto por una lente de una lente de 48MP, una ultra gran angular de 8MP, una macro de 2MP y una lente de profundidad de 5MP, hacen de este OnePlus Nord una muy buena opción si lo que se busca es comprar móvilesgama media con 5G.

Oppo Reno 4 Z. Si lo que se tiene en mente es comprar móviles de pantalla infinita y 5G, este Oppo Reno 4 Z es la mejor opción. Con una pantalla de 5,57”, una RAM de 8GB, una capacidad de almacenamiento de 128 GB, una batería con carga rápida de 18W y 4.000 mAh de autonomía es uno de los móviles baratos y buenos que merecen la pena prestarles atención.

Realme 7 Pro. Con 6,4 pulgadas por pantalla, una RAM de 8GB, 128GB de capacidad de almacenamiento, un procesador Snapdragon 720G, un sistema de cámara traseras de 64, 8, 2 y 2 megapíxeles, una batería con carga rápida de 65W y 4.500 mAh, este Realme 7 Pro se puede convertir en la mejor opción si lo que se busca son móviles baratos y buenos con precio de gama media y características muy cercanas a la gama alta.

iPhone 12 Mini. Sin lugar a duda, si lo que se tiene en mente es comprar móviles Apple, este iPhone 12 Mini es uno de los últimos y mejores móviles de la marca. Con una pantalla de 5,4“, un procesador Apple A14 Bionic, una RAM de 4GB, una capacidad de almacenamiento interno a elegir entre 64/128/256 GB y una cámara trasera compuesta por dos lentes de 12 megapíxeles, sin lugar a duda, este es una muy buena alternativa si se quieren comprar móviles Apple sin gastar en exceso.

Samsung Galaxy A71. Con un sistema de cámaras traseras compuestas por unas lentes de 64, 5, 12 y 5 megapíxeles, un procesador Snapdragon 730, 6/8GB de RAM, 128GB de almacenamiento y una pantalla de 6 pulgadas, se trata de un buen dispositivo de gama media. Además, no es necesario esperar a que haya ofertas móvilespara comprarlo ya que su precio no pasa de los 300 euros.

Así pues, la empresa TopMóviles recomienda que antes de decidirse por uno de estos móviles baratos y buenos se preste atención a las diferentes ofertas móviles ya que pequeños descuentos pueden suponer una gran diferencia en el precio final.

Por otro lado, si no se puede esperar a encontrar ofertas móviles ya que se necesita con urgencia un nuevo smartphone, comprar uno de estos móviles de gama media es una buena compra asegurada.

