jueves, 25 de febrero de 2021, 10:02 h (CET) En respuesta a las responsabilidades del propietario hacia sus empleados, las exigencias del negocio y las necesidades y expectativas del cliente que la situación de pandemia ha traído, DEKRA ofrece un servicio de evaluación reconocido para que los establecimientos puedan desarrollar con éxito su negocio con los adecuados elementos de protección La multinacional de expertos DEKRA con esta auditoría integral, garantiza a los establecimientos desarrollar su actividad con procedimientos completamente alineados con las estrictas normas de salud y estándares de seguridad, demandados actualmente según las directrices de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad.

Con una consulta previa a la evaluación cada negocio podrá conocer las especificaciones y procesos efectivos intervinientes en sus operaciones individuales y pautas corporativas e identificará cuáles son las áreas de alto riesgo. Con este diagnóstico podrá posteriormente implementar después los procedimientos de respuesta y mantenimiento propios de un establecimiento seguro.

Con paquetes de evaluación flexibles, remotos, in situ y combinados que se adaptan a las necesidades de cada situación particular, DEKRA busca capacitar a los propietarios y empleados para que puedan utilizar de manera responsable los conocimientos normativos, las habilidades prácticas y los sistemas de apoyo integrados para garantizar que se cumplan las normas sanitarias en todas las instalaciones evaluadas.

Como resultado final, DEKRA emitirá un informe de cumplimiento y aspectos a mejorar. Si el resultado de la auditoría es satisfactorio por parte del Comité de Evaluación, la empresa auditada recibirá el certificado y el sello que distinguirá a la propiedad como instalación de confianza.

Algunos clientes ya se han beneficiado de las ventajas de este sello, entre ellos: CET10, Soler i Sauret, S.A., Assistencial Cruz Navarro, Gabinet d'Especialitats Mèdiques Associades G.E.M.A. S.L., entre otros.

Sobre DEKRA

DEKRA ha estado activo en el campo de la seguridad durante casi 100 años. Fundada en 1925 en Berlín como Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2020, DEKRA generó ventas preliminares por un total de 3.200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a más de 43.000 personas en aproximadamente 60 países de los seis continentes. Con servicios de expertos cualificados e independientes, trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones de expertos hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificios, consultoría de seguridad, pruebas y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro.

