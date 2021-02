Adecco oferta mÃ¡s de 600 puestos de trabajo en el sector industrial en toda EspaÃ±a

Adecco oferta más de 600 puestos de trabajo en el sector industrial en toda España Comunicae

miércoles, 24 de febrero de 2021, 16:58 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, busca actualmente cubrir vacantes como electromecánicos/as, soldadores/as, técnicos/as de mantenimiento y de laboratorio, peones, mecánicos/as, ingenieros/as, manipuladores/as de alimentos y operarios/as, entre otros, pero también perfiles comerciales como gerentes de ventas, técnicos/as comerciales, administrativos/as, promotores, etc. Los últimos datos del paro no han sido positivos, la cifra de desempleados en nuestro país asciende a 3.964.353 personas, lo que supone un aumento interanual de 710.500 desempleados (+21,8%), sin olvidar que todavía son 739.000 los trabajadores que siguen en ERTE.

Muchos sectores se han visto gravemente afectados por la pandemia, uno de ellos ha sido la Industria, convirtiéndose en el cuarto sector más perjudicado tras la hostelería, el turismo, y el comercio. Durante los meses de confinamiento la actividad industrial cayó un 65% en nuestro país, y el 74,1% de las empresas del sector industrial se acogió a algún ERTE antes de junio de 2020. Además, desde que empezó esta crisis es el sector que ha sufrido un mayor número de despidos, un 64% de las empresas industriales se han visto obligada a hacerlos.

Esta crisis ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de la industria española, su dependencia del exterior y su rigidez en las estructuras. Su recuperación pasa por la transformación digital, contar con más personal cualificado en nuevas tecnologías, inversión en I+D y apoyo financiero público para realizar estos cambios.

En estos momentos, el sector industrial está completamente inmerso en un proceso acelerado de automatización, principalmente en las áreas de alimentación, automoción, electrónica, plásticos y química, lo que supondrá grandes cambios en sus sistemas de trabajo. La gestión de plantillas es uno de los principales retos a los que se está enfrentando la industria para conseguir alcanzar esa transformación.

Paradójicamente, hace unas semanas Adecco, líder mundial en gestión de recursos humanos, dio a conocer el Informe sobre perfiles deficitarios y escasez de talento en España[1], donde se asegura que los perfiles industriales son de los que más cuesta cubrir en nuestro país. Y tras lanzar hace unos días más de 500 vacantes indefinidas en diversos sectores desde su consultoría de selección Spring Professional[2], ahora Adecco quiere poner de nuevo el foco en todos aquellos procesos de selección abiertos como una salida laboral para todos los desempleados/as y señala que busca cubrir más de 600 nuevos puestos de trabajo en el sector industrial en toda España.

Se necesitan perfiles técnicos y/o con titulación de Formación Profesional así como Ingenieros/as asociados al desarrollo de la Industria como electromecánicos/as, soldadores/as, técnicos/as de mantenimiento, técnicos/as de laboratorio, ingenieros/as, operarios/as, técnicos/as de calidad, mecánicos/as, peones industriales, manipuladores/as de alimentos, montadores/as, fresadores/as, torneros/as, y carretilleros/as, entre otros, pero también perfiles comerciales como gerentes de ventas, técnicos/as comerciales, administrativos/as, promotores, etc.

Si se atiende a la distribución geográfica de las más de 600 vacantes en el sector industrial, las regiones que más empleo están ofertando ahora mismo son la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Aunque en menor medida, Adecco está seleccionando candidatos industriales en toda España, en zonas como Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria, Galicia, la Región de Murcia, etc. todas las autonomías tienen presencia en estos procesos.

Dentro del sector falta personal en posiciones muy concretas, que cuentan con un número muy limitado de personas que finalizan la Formación Profesional en estas especialidades, y que casi todo tipo de industria ―logística y transporte, alimentación, automoción, química, distribución y retail, textil, metalurgia, energía, etc.― suele necesitar. El avance de los procesos de automatización hace que haya pocos perfiles con la titulación y experiencia requeridas para esta demanda. De hecho, muchas empresas contactan con los estudiantes de estas especialidades al finalizar la FP y los incorporan directamente a sus plantillas.

Esta carencia de talento viene motivada por una mezcla entre los pocos profesionales cualificados y con experiencia que existen, necesarios para que no cese la actividad de las empresas pues realizan mantenimientos preventivos y correctivos en las líneas de producción, y la alta movilidad de estos perfiles por motivos salariales. Para atraer este talento las empresas necesitan ofrecer una sólida inversión en I+D, además de posibilidades de desarrollo profesional y salario competitivo a los candidatos/as.

Todos los interesados/as pueden consultar las más de 600 vacantes disponibles que se irán actualizando y ampliando en los próximos días, e inscribirse en las ofertas a través de la página:​ https://empleo.adecco.es/trabajar-en-sector-industrial/?utm_source=comex&utm_medium=prensa&utm_campaign=planifindustr

