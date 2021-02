La doctora Fercasy explica en qué consiste la técnica Tight Sculpting Comunicae

miércoles, 24 de febrero de 2021, 15:10 h (CET) Es posible eliminar la grasa antiestética sin pasar hambre, sin largos entrenamientos y, lo más importante, sin pasar por quirófano y su consecuente post operatorio. Tight Sculpting es la alternativa a la liposucción, ya que es un tratamiento no invasivo que se realiza de forma rápida y segura. Es la gran opción para tratar la reducción mientras se reafirma la piel sin cirugía. La Dra. Fercasy, directora de la clínica que lleva su nombre, cuenta todo acerca de esta innovadora técnica A veces, un estilo de vida saludable no es suficiente. En algunos casos, en los que también influye la complexión y la genética, el ejercicio y la dieta no bastan para tener el cuerpo deseado. Conseguir un cuerpo moldeado, sin celulitis y bien definido es posible sin cirugía y sin los riesgos que estas técnicas suponen.

Factores que afectan a la pérdida de firmeza del cuerpo. Como la edad, debido a que el cuerpo ya no genera las mismas cantidades de melatonina y colágeno; o, los embarazos, debido al aumento de peso y los cambios hormonales. Las personas que han perdido una gran cantidad de peso de manera rápida debido a dietas o ejercicios, también sufren de flacidez corporal y requieren de tratamientos como el Tight Sculpting para poder devolver esa tensión normal en la superficie de su piel.

Lo último en Medicina Estética corporal. Tight Sulpting es una nueva técnica. Utiliza láseres infrarrojos para penetrar en las capas de la piel y estimular la generación de colágeno de la misma. Es de las más innovadoras y exclusivas técnicas que existen para tratar la grasa localizada y la flacidez corporal. Es un revolucionario tratamiento indicado para la reducción de grasa en profundidadcon efecto lipolítico y remodelador que, además,actúa sobre el colágeno parareafirmar y aportar elasticidad a la piel.

Así funciona Tight Sculpting. Su funcionamiento se basa en varias longitudes de onda que se aplican de forma conjunta para poder actuar tanto en las capas más superficiales, hasta en las medias e intermedias de la piel y pudiendo alcanzar las capas más profundas. Para complementar al tratamiento, es fundamental llevar una dieta equilibrada, realizar ejercicio y aplicar cremas nutritivas y reafirmantes.

La alternativa a liposucción. Es un tratamiento no invasivo que se realiza de forma rápida y segura, logrando gran eficaciasin pasar por quirófano y sin necesidad de pre ni post operatorio.

Indicado para programas de pérdida de peso. Tight Sculpting se está posicionando en el mercado como la gran opción para tratar la reducción mientras se reafirma la piel. Especialmente está indicado para programas de pérdida de peso, ya que además de reducir la grasa, devuelve a la piel la elasticidad perdida y le otorga un aspecto suave y liso.

Se puede aplicar en brazos, abdomen, muslos y glúteos. En estas zonas hay mayor acumulación de tejidos y grasas, por lo que la máquina actúa con mejores resultados. También, existe la posibilidad de que actúe sobre varias zonas a la vez, consiguiendo un efecto remodelador único.

En Clínica Fercasy, el tratamiento completo consta de mínimo 6 sesiones y es eficaz en hombres y mujeres. En zona grande son 1455 (IVA incluido 8 sesiones). Zona pequeña 545 (IVA incluido 6 sesiones)

Acerca de la Clínica Fercasy

La palabra Fercasy proviene de una mujer: Raquel Fernández de Castro Ysalguez. Raquel (Dra. Fercasy) es una reputada doctora en Medicina Estética, diagnóstico y prevención, que se especializa en resaltar o reparar daños en la piel sin invadir el aspecto natural de sus pacientes en la clínica que lleva su nombre en la céntrica calle de Velázquez, Nº73. De la mano de un equipo de élite internacional ofrece diferentes servicios que van desde la Medicina Estética en general, hasta tratamientos más específicos por sesiones. Los resultados son satisfactorios y muy naturales, siendo algunos ya apreciables desde la primera sesión.

En la Clínica Fercasy tienen como objetivo ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Fercasy no es una clínica de Medicina Estética común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto ideado por la Dra. Raquel Fernández de Castro Ysalguez.

