GAM cierra 2020 con un beneficio de 1,2 millones de euros en un año marcado por la COVID-19

miércoles, 24 de febrero de 2021, 13:58 h (CET) Tras un muy buen segundo semestre, la diversificación y recurrencia del negocio de la compañía han permitido minimizar el impacto de la crisis provocada por la pandemia. Se refuerza el balance con la ampliación de capital (31,5 millones de euros) y con la novación de la deuda sindicada (75,4 millones de euros), que además se convierte en sostenible La multinacional española GAM (General de Alquiler de Maquinaria - BME: GALQ), compañía especializada en soluciones integrales de maquinaria para la industria, acaba de publicar los resultados correspondientes al ejercicio 2020, periodo en el que la compañía reaccionó rápidamente ante la crisis del COVID-19 y ha acreditado contar con un negocio flexible y resiliente.

El año pasado ha sido el más difícil para la economía mundial de los últimos 75 y, a pesar de ello, GAM ha obtenido una cifra de ventas de 133,6 millones de euros, alcanzando un EBITDA de 38,2 millones de euros (un 29% sobre ventas) y un beneficio neto de 1,2 millones de euros. La facturación retrocedió un mínimo 6% respecto a los 142,7 millones conseguidos en 2019, debido a un primer semestre de 2020 especialmente afectado por la pandemia.

Estos resultados se han conseguido centrándose en la protección de las personas que forman el equipo, en el servicio a sus clientes, la satisfacción de sus inversores, así como en la contribución de GAM a la sociedad. El año pasado, durante los primeros meses de la pandemia, la compañía se vio obligada a llevar a cabo un ERTE debido a la caída de actividad, que se fue dejando de aplicar paulatinamente a medida que esta empezó a recuperarse, como reflejo del compromiso de GAM con sus empleados.

La evolución de la actividad en el segundo semestre (S2) ha sido muy positiva y, comparativamente con la primera parte del año (S1), la cifra de negocio creció un 26% y el EBITDA un 47%, para arrojar un beneficio de 5,1 millones de euros durante ese período, lo que compensó con creces el impacto negativo del primer semestre (ventas de 59,2 millones Vs. los 71,9 millones del S1 de 2019 y pérdidas de 4 millones de euros).

Adicionalmente al buen comportamiento del negocio, la compañía ha reforzado su balance realizando una ampliación de capital de 31,5 millones de euros (desembolsada en noviembre de 2020), y ha novado su deuda sindicada por importe de 75,4 millones de euros, convirtiéndola, además, en sostenible mediante un modelo “KPI Linked”, que la condiciona en función de determinados KPI (Key Performance Indicators o indicadores clave de desempeño) medioambientales y sociales. Así, a cierre del ejercicio 2020, GAM tiene una deuda financiera neta de 108,6 millones de euros, un 11% inferior a 2019, y que supone mantener niveles de apalancamiento similares a los de ese año.

Según el presidente ejecutivo de GAM, Pedro Luis Fernández, “GAM se ha centrado en el bienestar de nuestros empleados y en mantener una relación estrecha con todos nuestros clientes durante esta pandemia, incluso reforzándola. Los resultados que acabamos de presentar son una muestra de nuestra fortaleza y de la capacidad de nuestros empleados para enfrentarse a las adversidades con esfuerzo y determinación. Sin duda, estamos bien preparados para afrontar este incierto 2021 en el que seguiremos ampliando nuestro porfolio de servicios para acompañar a nuestros clientes y generarles más valor”.

La alta diversificación en servicios y en las líneas de negocio ha hecho que se hayan recuperado tasas de actividad elevadas de manera rápida, consiguiendo una “recuperación en V”. Así, en el punto más bajo, la compañía ha mantenido un 55% de su actividad previa al inicio de la pandemia y, a cierre de ejercicio, la actividad se ha recuperado totalmente en el mercado doméstico, siendo algo más lento el comportamiento en Latam.

Una de las claves de la buena evolución de GAM se debe al mix de negocios, ya que aproximadamente un 54% de la facturación proviene de servicios recurrentes y de negocios que no requieren inversión (“Negocios sin Capex”), lo que hace a la compañía menos dependiente de ciclos económicos o de crisis como la sufrida en 2020 por la COVID-19.

Las principales magnitudes al cierre del ejercicio pasado muestran la resistencia de la compañía a la crisis provocada por la pandemia, siendo la cifra de negocio de 133,6 millones de euros (-6% Vs. 2019), el EBITDA de 38,2 millones de euros (un 29% sobre ventas) y el beneficio neto de 1,2 millones de euros.

GAM cuenta con una elevada posición de liquidez disponible (56 millones de euros), que le permitirá aprovechar oportunidades de crecimiento tanto orgánico como inorgánico.

Plan de transformación de GAM

Durante este pasado año, GAM ha iniciado un proceso de transformación lanzando un programa de digitalización de la organización en colaboración con la empresa especializada Rooter centrado en las personas, los procesos y en la eficiencia del dato.

Asimismo, está inmersa en un Plan de Sostenibilidad tras haberse incorporado como partner a la firma EIT InnoEnergy con proyectos tanto de economía circular como de última milla, con el objetivo de garantizar la preservación del entorno.

Acerca de GAM (General de Alquiler de Maquinaria)

GAM es una compañía multinacional española cotizada (BME: GALQ), fundada en 2003 en Asturias, especializada en soluciones y servicios globales para la industria relacionados con la maquinaria, incluyendo alquiler, venta de repuestos, mantenimiento, formación, eventos, suministro temporal de energía, climatización y espacios modulares, entre otros.

Opera en 10 países y cuenta con 75 delegaciones. En febrero de 2021, la compañía emplea a más de 1.100 personas.

