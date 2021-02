Beltone y ReSound ponen la audición de moda con un gran evento virtual presentación de las gamas Rely y Key Comunicae

miércoles, 24 de febrero de 2021, 12:50 h (CET) Con el comienzo del mes de la audición, y a las puertas del Día Mundial de la Audición, 3 de marzo, Grupo GN convoca dos eventos virtuales, uno de Beltone y otro de ReSound, en los que además de presentar sus nuevas gamas ReSound Key y Beltone Rely con las que acerca la audición orgánica y el sonido natural a más y más personas en todo el mundo, portavoces de la marca expondrán su diagnóstico de cómo ha afectado, positiva y negativamente, la pandemia al sector, y cómo lo seguirá haciendo en el futuro Como cada año, Grupo GN, Beltone y ReSound, sorprenden al audioprotesista con motivo del Día Mundial de la Audición. Y, si en 2020, Grupo GN destacó a los héroes de la audición, es decir a personas a quienes su pérdida auditiva no ha limitado de ninguna manera, también gracias al uso de la tecnología, en este 2021, la firma danesa va a acercar sus conceptos de audición orgánica y sonido natural a más y más personas en todo el mundo.

Liderando la digitalización del sector de la audición, en un compromiso adquirido a finales de 2019 y que sigue marcando hitos de manera constante, Grupo GN invita a los audioprotesistas españoles a asistir a su próximo evento virtual. Tendrá lugar el próximo día 2 de marzo, y se retransmitirá en streaming para todos aquellos clientes de Beltone y ReSound que se inscriban en las correspondientes plataformas.

Inscribirse al evento Beltone

Inscribirse al evento ReSound

Además, y dado el extraordinario interés de la convocatoria, Grupo GN la abre, de manera gratuita, también a todos los profesionales del sector que tengan interés. Para ellos, se ha habilitado la cuenta de mail marketingspain@gnhearing.com donde pueden solicitar su asistencia, recibiendo rápida contestación.

Cada marca, ReSound y Beltone, va a presentar su última tecnología en audífonos, haciendo especial hincapié en los avances de las últimas gamas: ReSound ONE ™ con M&RIE, ReSound LiNX Quattro ™ y ReSound ENZO Q ™; y Beltone Imagine, Beltone Amaze, Beltone Boost Ultra, respectivamente, a las que ahora, como novedad y gran estreno, se suman las dos líneas esenciales: ReSound Key y Beltone Rely, con las que Grupo GN subraya su compromiso mundial con las personas que sufren pérdida auditiva. “Somos conscientes de que sólo una de cada cinco personas que los necesitan usan audífonos. Por eso, nuestras nuevas gamas acercan a todos los públicos la mejor calidad de producto que hayamos fabricado hasta ahora, a precios asequibles”, señala José Luis Otero, director general de Grupo GN en España.

Así, en el evento electrónico, los audioprotesistas podrán conocer la gama más completa de soluciones auditivas para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier cliente, sea cual sea su necesidad y estilo de vida, en sus versiones de Beltone y ReSound.

Además, plenamente consciente de su papel como líder del sector de la audiología, Grupo GN ha estado llevando a cabo un diagnóstico de cómo ha afectado la pandemia al sector, e informando sobre ello a los audioprotesistas desde marzo pasado. En el evento virtual, portavoces de la marca hablarán sobre el impacto, positivo y negativo, que ha tenido la pandemia en el mercado de la Audiología. Finalmente, una representación del equipo comercial dará unos útiles consejos de ventas, adaptados a la circunstancia actual.

