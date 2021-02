61 CEOs se comprometen a reducir la desigualdad y la exclusión y presentan la guía #CEOPorLaDiversidad Comunicae

miércoles, 24 de febrero de 2021, 12:35 h (CET) La primera alianza europea de CEOs en torno a la Diversidad, equidad e inclusión (De&I) desarrollada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, ha cumplido un año de andadura, marcado por la crisis de la COVID-19, en el que la diversidad se ha situado en el centro de las decisiones empresariales. La guía #CEOPorLaDiversidad es fruto del primer año de trabajo, y puede descargarse en el siguiente enlace: http://ceoporladiversidad.com/guia-ceoxd Se ha celebrado el primer el encuentro anual del proyecto #CEOPorLaDiversidad, la primera alianza europea que ha reunido a 61 CEOs para acelerar las políticas de Diversidad, equidad e inclusión (De&I) como motor para potenciar la competitividad del talento y la excelencia empresarial, así como reducir las desigualdades y la exclusión en España. El proyecto ha cumplido su primer aniversario en el que ha culminado la guía #CEOPorLaDiversidad, presentada en esta misma jornada como resultado de un año de trabajo en el que las empresas adheridas han compartido información, conocimiento y buenas prácticas para generar una hoja de ruta que sirva de modelo e inspiración para otras compañías. La jornada se ha desarrollado en un contexto marcado por la COVID-19, en el que los criterios de inversión ESG cotizan al alza y en el que las empresas se proponen nuevas metas para dar respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El evento ha sido inaugurado por Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, y Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco, quienes han reflexionado sobre el impacto de la COVID-19 en el tejido empresarial y el protagonismo que las políticas de diversidad adquieren en este contexto.

Según Enrique Sánchez: “La COVID-19 ha desafiado las estructuras empresariales, exigiendo una capacidad de adaptación en tiempo récord y situando, más que nunca, a la estrategia de De&I como pilar de sostenibilidad. La conclusión es clara: las empresas que no progresen en este ámbito, y que no lo hagan de la mano del primer nivel de la compañía, perderán competitividad y se quedarán fuera de mercado”.

Para Fátima Báñez, el compromiso social de las empresas ya venía incrementándose notablemente en los últimos años, “aunque la pandemia ha acelerado este proceso de forma muy relevante”. A su juicio, “se ha visibilizado más que nunca cómo las empresas y autónomos de este país, pese a estar atravesando un momento muy delicado, sitúan en el centro de su agenda las necesidades de la sociedad, como se pudo comprobar en los momentos de escasez de material de protección al inicio de la pandemia”.

A continuación, han intervenido Lourdes López, directora general de Becton Dickinson y Federico Linares, presidente de EY España.

Lourdes López ha destacado la gestión del talento como uno de los grandes retos de la era COVID-19 “siendo necesario abordarlo de forma virtual, creando engagement y siendo capaz de escuchar a los empleados de forma telemática. Para ello, va a ser fundamental pasar del decir al hacer y, sobre todo, del hacer al sentir, apostando por un nuevo modelo de liderazgo servicial en el que las personas puedan desarrollar su propósito de forma alineada con la organización, a través de un modelo híbrido que combine lo presencial con lo digital”. “Lo mejor que podemos hacer es mantener y crear empleo, porque la diversidad, equidad e inclusión empiezan por las oportunidades”, ha terminado.

Por su parte, Federico Linares ha comentado que: “la pandemia ha evidenciado desafíos que ya eran monumentales antes de la COVID-19, como la reducción de la pobreza, el cambio climático o la digitalización. El sector público y privado no podrán afrontar estos retos de forma aislada: los ODS son una quimera sin colaboración público-privada, en un escenario de incertidumbre, en el que las políticas de diversidad, equidad e inclusión van a ser un imperativo para superar esta crisis”.

#CEOPorLaDiversidad en el año de la pandemia

La alianza #CEOPorLaDiversidad arrancó hace un año con el objetivo de acelerar las estrategias de Diversidad, equidad e inclusión (De&I) como motor de innovación e igualdad en España.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y Borja Echegaray, director de la Fundación CEOE han realizado un balance del primer año de vida de la alianza y han esbozado el plan de actuación para la próxima temporada.

Durante este primer ejercicio de desarrollo, la COVID-19 ha aumentado el desempleo en más de medio millón de personas (527.900) y se han destruido 622.600 puestos de trabajo, afectando no solo a las personas con mayor riesgo de exclusión, sino también a trabajadores de sectores esenciales que hasta el momento no conocían el paro.

“No podíamos imaginar que los inicios de esta alianza iban a estar marcados por una pandemia mundial, que ha condicionado inevitablemente nuestra actividad durante este primer año, poniendo mucho foco en el papel de las empresas como agentes para reducir las desigualdades y la exclusión en España, así como en el protagonismo de las políticas de diversidad para hacer frente a la crisis. En este sentido, la pandemia ha evidenciado el riesgo de exclusión al que todos estamos expuestos y la necesidad de contar con talentos diversos para superar cualquier episodio de crisis. La COVID-19 marca un punto de inflexión definitivo para la consolidación de las políticas de Diversidad, equidad e inclusión (De&I) como pilar de competitividad en España, así como la necesaria implicación de los CEOs para obtener resultados verdaderamente transformadores”- ha destacado Francisco Mesonero.

En este sentido, el director de la Fundación CEOE, Borja Echegaray, ha defendido que “esta crisis ha afectado a toda la ciudadanía, pero de forma especial a las personas más vulnerables y, es de esta parte de la población de quien la empresa quiere estar más cerca”. Según Echegaray, “esto no solo responde a criterios de justicia social, que también, sino a la clara necesidad de contar con todo el talento para contribuir a salir de esta crisis”.

Asimismo, ambos directivos han anunciado algunos de los retos que se propone la alianza para el próximo ejercicio: potenciar las políticas de inclusión para favorecer el acceso al empleo de las personas con más dificultades, impulsar el liderazgo inclusivo, abordar el envejecimiento de la población activa o minimizar las desigualdades que la mujer sigue encontrando en el mercado laboral.

Por otra parte, han destacado que, próximamente, se incorporarán a la alianza nuevas compañías que consolidarán el proyecto como referente para las empresas españolas en materia de diversidad, equidad e inclusión.

Guía #CEOPorLaDiversidad: la hoja de ruta para las empresas

El trabajo realizado durante el último año por la Fundación Adecco, la Fundación CEOE y los 61 CEOs implicados ha dado como fruto la guía #CEOPorLaDiversidad, un documento en el que se han plasmado las claves y mejores prácticas para poner en marcha una estrategia de Diversidad, equidad e inclusión (De&I) que aplique a todos los grupos de interés e impacte de forma transversal dentro y fuera de la compañía.

Arancha Jiménez y Pablo García; directora de operaciones y director de comunicación de la Fundación Adecco, respectivamente, junto a Rosa Santos, directora de empleo en la CEOE, han presentado el documento, poniendo voz a sus principales conclusiones.

“Hemos querido dar al manual un enfoque dinámico y pragmático, con una presentación muy fresca y visual que estimule a las empresas a acelerar sus estrategias de Diversidad, equidad e inclusión (De&I). La mayoría de las compañías se encuentra en una fase de cambio cultural: han identificado los beneficios de implementar estrategias de De&I pero aún no han cristalizado en proyectos concretos que integren a todos los grupos de interés. El propósito de este documento es, precisamente, servir de guía para que las empresas avancen hacia fases más maduras de gestión e implementación”- ha destacado Pablo García.

Por su parte, Arancha Jiménez ha explicado que: “Este manual condensa el conocimiento y ‘expertise’ de la alianza #CEOPorLaDiversidad, con las mejores prácticas de 61 compañías de España y con el objetivo de apoyar a todo el tejido empresarial. Lo hemos concebido como una linterna para iluminar a las compañías en su camino hacia una cultura corporativa que se beneficie de todos los efectos de implementar una sólida estrategia de Diversidad, equidad e inclusión, liderada por su CEO y que tenga un impacto global en la organización”.

La directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos, ha destacado la importancia de poner a la persona en el centro de la compañía: “El verdadero capital social de las empresas son las personas, el talento es lo que aporta competitividad al tejido empresarial español. Esta guía es una carta de navegación para acelerar las políticas de Diversidad, equidad e inclusión en las empresas y el progreso en la sociedad”. En esta línea, Santos ha señalado que la diversidad es clave para el desarrollo de los equipos y para conseguir salir de esta crisis.

La guía puede descargarse en el siguiente enlace: http://ceoporladiversidad.com/guia-ceoxd.

El acto ha sido clausurado por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien ha agradecido a los implicados su colaboración y ha anunciado que la alianza crecerá durante el año venidero: “Estoy convencido de que cada vez vamos a seguir sumando más esfuerzos en una alianza que tiene por objeto construir una sociedad mejor, algo que, sin duda, es desde hace mucho tiempo uno de los principios rectores de la empresa española”. “Las empresas vamos a defender la diversidad, la igualdad, la flexibilidad y la adaptabilidad de las personas”, ha señalado.

Además, Antonio Garamendi ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han trabajado para elaborar esta guía y ha recordado que tanto Fundación Adecco como toda las empresas y autónomos españoles, así como el conjunto de los ciudadanos, cuentan con CEOE y su Fundación como aliados para superar las dificultades actuales. “En CEOE nos gusta no solo hacer declaraciones de intención, sino hablar con hechos tangibles, y por eso nos hemos involucrado en la elaboración de esta guía, como en tantas otras acciones que redundan en beneficio de todos”, ha finalizado.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

