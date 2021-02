El consumo de vino en los hogares continuará creciendo en 2021, por Tienda Vinoteca

El impacto del COVID-19 ha provocado cambios en los hábitos de los consumidores. Según el Observatorio español del mercado del vino (OeMv) las ventas de vinos en alimentación crecieron un 25 % durante los primeros once meses del año. También crece el interés en las vinotecas para hogares A causa de la crisis del coronavirus los hábitos de consumo de vino han cambiado. Si bien no han sido capaces de contrarrestar las pérdidas en el sector de la hostelería, las ventas de vino en supermercados ha crecido considerablemente y el sector online, de acuerdo con Vinetur, ha experimentado un crecimiento aún mayor en comparación con el año 2019.

El mayor consumo en los hogares, a su vez, ha provocado un incremento en el interés por las vinotecas para hogar. Como explica tiendavinoteca.com: "cada tipo de vino requiere de una temperaturas y condiciones específicas para su conservación que no pueden obtenerse en un frigorífico tradicional".

Cambios en los hábitos de consumo y en el comportamiento

De acuerdo con el informe de la OeMv, las ventas de vino en el canal de alimentación (que incluye supermercados y tiendas, pero no las ventas online) crecieron en torno a un 25% en comparación con el año anterior, siendo los meses de abril (con un crecimiento del 61,2 %), mayo (+46,4 %) y noviembre (+44,5%) los meses en los que se dio el mayor incremento.

Dentro de este periodo, los vinos con denominación de origen fueron los que registraron un mayor crecimiento, superior al 32 %. El vino tinto sigue siendo el más demandado, seguido del blanco y finalmente del rosado.

A nivel de ventas online, el crecimiento ha sido mucho mayor y, al igual que en alimentación, ha registrado sus mejores meses en los periodos con mayores restricciones para la hostelería. De acuerdo con este artículo de Vinetur, que entrevistó a los propietarios de varias vinotecas online, el crecimiento en varios comercios ha estado en torno al 100%, si bien en los meses de confinamiento el precio medio por botella se redujo, siendo más habitual la venta de vinos en la franja de entre 8 € y 15 €, que la de entre 15 € y 25 € a la que estaban más habituados.

De acuerdo con estos propietarios, el pedido promedio que reciben es de entre 120 € y 200 €.

En lo que se refiere a las vinotecas, los consumidores se decantan por aquellas de tamaño medio, especialmente las de 6, 8 y 12 botellas, siendo marcas como Cecotec o Taurus las más populares, de acuerdo con la herramienta de palabras clave de ahrefs y las listas de popularidad de Amazon. De acuerdo con tiendavinoteca.com, otras marcas fiables con vinacotecas para hogar son Orbegozo, Siemens, Bosch o Teka.

La importancia de una conservación adecuada

De acuerdo con la información recogida por Vinetur en este artículo, la temperatura y niveles de humedad idóneos son diferentes según el tipo y las características de cada vino. Por norma general, los vinos más jóvenes o con una graduación deben servirse a temperaturas más frías. También aquellos que resultan más ácidos, ya que el frío ayuda a reducir la intensidad de estos aromas.

Dentro de cada tipo de vino, los espumosos son los que deben conservarse en temperaturas más reducidas, de entre 6º y 8º C. Los blancos, de acuerdo a su acidez y su juventud, deben servirse entre los 7º y los 12º C, los rosados entre 10º y 12º C y los vinos tintos entre los 15º y los 18º.

Una de las principales ventajas que tienen las vinotecas para hogar, en comparación con los frigoríficos tradicionales es que están diseñados para mantener unos niveles de humedad más próximos a los de una bodega. Esto permite que el vino conserve sus cualidades durante más tiempo, especialmente cuando se coloca en posición horizontal. También es importante para que el vino se conserve de forma correcta durante periodos de tiempo más largos, que el tapón utilizado sea de corcho natural.

Siemens añade a su catálogo dos modelos de vinoteca inteligentes

Como resultado de la creciente popularidad de los electrodomésticos inteligentes, que pueden configurarse a distancia mediante una app o con comandos de voz, Siemens ha desarrollado dos nuevos modelos de vinoteca que utilizan la tecnología Home Connect, compatible con los dispositivos de reconocimiento de voz de Amazon Alexa y Google Assistant.

Las dos vinotecas integrables ya mencionadas, los modelos KF18WA41IE y CI24WP02, forman parte de la línea de electrodomésticos iQ700, que incorpora Home Connect a todos sus productos. El modelo KF18WA41IE tiene espacio para almacenar 32 botellas de 75ml, mientras que el CI24WP02 puede guardar hasta 98 botellas.