Pareja embellece y completa progresivamente el Parque de la Olma Vieja

miércoles, 24 de febrero de 2021, 12:42 h (CET) Se acaba de instalar un panel, homenaje a la centenaria Olma, que descansa para siempre, como símbolo de la villa alcarreña, en este hermoso espacio para solaz de parejanos y visitantes. El panel completa la remodelación del lugar, en cuyo entorno se van a renovar también, próximamente, el parque infantil En febrero de 2015 se inauguraba en Pareja el Parque de la Olma Vieja, un lugar mágico, donde descansa para siempre el que ha sido, y es, emblema de la villa alcarreña.

Desde entonces, el Ayuntamiento de Pareja lo ha completado, empleando para ello el mismo cariño con el que lo visitan y cuidan los parejanos, heredero del infinito que le tuvieron y tienen a la Olma. Así, progresivamente, se ha adoquinado e instalado mobiliario urbano. Y en breve, en cuanto remita la pandemia, se terminará de renovar el área de juegos infantiles.

A finales de 2020, se propuso a los vecinos, a través de las redes sociales, la iniciativa de instalar en él un panel, en el que se contara con fotografías del árbol majestuoso cedidas por los parejanos. Entre todos los recuerdos gráficos remitidos, se ha hecho una selección, por cuestión de espacio, que luego se ha plasmado en el panel. El alcalde de Pareja, Javier del Río, agradece la generosidad y colaboración de los vecinos para compartir sus recuerdos, que ahora “son de todos, como también lo es la Olma”, afirma.

El regidor muestra su deseo de que muy pronto los parejanos oriundos que aún no pueden acudir de vuelta a sus raíces por motivo de la pandemia, “lo puedan admirar in situ, así como también visitantes de cualquier lugar”, añade.

Durante siglos la vieja Olma fue testigo impertérrito del devenir de los acontecimientos de la villa. Era un ejemplar de olmo (Ulmus minor) que en su día fue declarado monumento natural y que figura en diferentes tratados de botánica por sus características especiales. El diámetro de su copa llegó a ser de 23 m, y el perímetro de su tronco, de 4,20 metros. Su altura máxima fue de 35 metros, lo que unido a su especial longevidad -hay estudios que le atribuyeron una edad cercana a los 500 años- le conferían un porte extraordinario, por el que se llegó a identificar claramente a la villa, hasta el punto de hacerla figurar en la parte central del escudo heráldico municipal. El noble, Camilo José Cela, dedicó algunos párrafos a esta olma en su famosa obra Viaje a La Alcarria, durante la visita que realizó a Pareja en 1947: “Una fuente en la plaza y una olma vieja. Una cigüeña, pasa sobre Pareja”.

Finalmente, la Olma murió víctima de la grafiosis. En febrero de 2015, el Ayuntamiento procedió al traslado del símbolo de la villa a su nuevo emplazamiento, ahora mejorado. Hubo de emplearse una grúa de gran tonelaje para manejar los más de 12.000 kilos de peso de su impresionante tronco. En febrero de 2016, el Consistorio de Pareja plantó en su plaza de la Constitución un ejemplar de olmo de cinco metros de altura, donado por el Ministerio de Agricultura y Medio ambiente, resistente a la grafiosis, en un acto al que asistieron gran cantidad de vecinos de todas las edades. Gracias al IMIDRA, por los vasos de este nuevo árbol que crece en Pareja desde entonces, circula la herencia genética de la Olma a la que sustituyó. Además, de la Olma centenaria se obtuvieron varios clones que se plantaron en el pueblo y fueron repartidos entre los vecinos para perpetuar su legado.

