Un servicio de parking personalizado en el aeropuerto de Barcelona, de la mano de Finguer Comunicae

miércoles, 24 de febrero de 2021, 10:02 h (CET) "Llegas al aeropuerto de Barcelona el Prat, embarcas la maleta, pasas todos los controles, llegas a tu puerta de embarque y rezas muy fuerte: por favor, que me toque finguer". La respuesta a esta plegaria es la diferencia entre que un viaje empiece muy bien o empiece regulín En mitad de una pandemia, acaba de nacer Finguer, un párking para coches con servicio VIP de traslado y recogida al aeropuerto de Barcelona, que ahorra los problemas de: “¿Y ahora qué hacemos con el coche mientras estamos de viaje?”, “Es que el párking del aeropuerto es carísimo”, “Mejor no dejemos el coche en la calle tantos días por si acaso”.Esa sensación de que ha tocado finguer, se puede tener cuando se piensa en qué hacer con el coche cuando se va a viajar en avión.

En aeropuertos como el de Barcelona, donde los robos en aparcamientos están a la orden del día y donde abundan los viajeros de negocios que no tienen tiempo para imprevistos, un servicio de parking con vigilancia 24 horas y atención personalizada es bienvenido. Este servicio hace hincapié en las medidas de seguridad e higiene frente al COVID, y al igual que otros agentes del sector, espera con optimismo una paulatina reactivación de los viajes corporativos en 2021, con la higiene y protección del viajero como eje principal. Cabe mencionar que Barcelona lideró en reservas de vuelos el año pasado a pesar del desplome generalizado.

Se puede entender qué ofrece un servicio de párking personalizado cuando se consultan las tarifas de Finguer:

La Finguer Class es la opción para los que quieren llegar en 3 minutos a su terminal. Cuando el viajero llega a Finguer, aparca su coche y en 3 minutos le llevan en un vehículo privado a su terminal. Y a la vuelta del viaje, igual de rápido. En cuanto salga de la terminal, le estarán esperando para llevarle de nuevo con su querido coche.

"La Gold Finguer Class es el servicio que escogería el mismísimo James Bond". Con la Gold Finguer Class el viajero se dirige directamente con su coche a la terminal que le haya tocado, da las llaves del coche a un chófer y disfruta de su viaje. Y a la vuelta, pues lo mismo. Llega, sale de la terminal y allí le estarán esperando con su coche limpio y reluciente.

También ofrecen un servicio de lavado con varias modalidades, para que a la vuelta del viaje se crea que han cambiado el coche por uno nuevo.

Y a todo esto, ¿dónde está Finguer? Pues Finguer está exactamente a 3 minutos del Aeropuerto de Barcelona, concretamente en Carrer l' Alt Camp 9, Sant Boi de Llobregat.

Como comentan desde la compañía "Cuando contratas Finguer aparcas tus problemas y disfrutas más del viaje".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.