Johnson Controls anuncia Metasys 11.0 para ayudar a modernizar los edificios y mejorar su ciberseguridad Comunicae

miércoles, 24 de febrero de 2021, 10:18 h (CET) La nueva versión, con altas funcionalidades, está diseñada para ayudar a los operadores a solucionar problemas de forma rápida y sencilla y a mantener sus sistemas seguros. Tiene una conexión perfecta con OpenBlue, una plataforma dinámica para soluciones de edificios conectados, seguros y sostenibles de Johnson Controls Johnson Controls, el líder mundial en edificios inteligentes y sostenibles, ha lanzado su última versión del sistema de automatización de edificios (BMS en sus siglas en inglés) Metasys, que ofrece un mayor rendimiento del sistema y nuevas capacidades de ciberseguridad.

Las nuevas funciones de Metasys 11 ayudan a clientes y operadores a identificar y evitar fallos en los equipos y a reducir el derroche incensario de energía, a la vez que proporcionan una vía de modernización flexible para los componentes del sistema que van envejeciendo.

Capacidades de detección y diagnóstico de fallos

La versión 11.0 bajo licencia de Metasys introduce un nuevo conjunto de funciones de detección y diagnóstico proactivo de fallos. Al identificar los fallos relacionados con el sistema del edificio, por orden de gravedad, y proporcionar posibles causas y acciones correctivas, ayuda a los operadores de diferentes niveles de experiencia a identificar y solucionar problemas de forma rápida y sencilla para que los sistemas funcionen de forma óptima y los ocupantes del edificio se sientan cómodos.

Modernización de los sistemas con hardware de última generación y mejoras de ciberseguridad

Metasys 11.0 también introduce:

Modelos nuevos de hardware de alta potencia: Nuevos modelos de controladores de equipos, construidos teniendo en cuenta el coste total, para agilizar el tiempo y los costes de instalación y proporcionar opciones escalables para cualquier necesidad de gestión de edificios. Un nuevo modelo de Supervisory Network Controller que incluye una interfaz de a bordo para ofrecer a los operadores la capacidad de supervisar de forma rápida y clara el estado de los equipos, ver las alarmas y tendencias, emitir anulaciones y cambiar los puntos de ajuste y los parámetros. Además, el cumplimiento del nivel 1 de FIPS 140-2 para los motores de red y servidores de aplicaciones de Metasys proporciona una sólida técnica de ciberseguridad para ayudar a evitar el acceso no autorizado a los sistemas y datos del cliente. La necesidad cada vez más urgente de proteger los datos de los edificios y obtener resultados medibles requiere de un sistema de automatización de edificios actualizado. Metasys 11.0 proporciona una ruta de modernización flexible para transferir los componentes desde sistemas heredados y reemplazar el hardware obsoleto por dispositivos mejorados.

"Hemos diseñado Metasys 11.0 para ayudar a los clientes con sus resultados más críticos: proteger y asegurar sus inversiones en edificios y hacer su trabajo de forma más eficiente", dijo Chris Eichmann, vice president and general manager, global controls products en Johnson Controls. "La perfecta conexión con OpenBlue impulsará la nueva generación de sistemas de edificios para nuestros clientes".

Metasys se conecta a la plataforma dinámica OpenBlue de Johnson Controls para facilitar un retorno rentable y más seguro al lugar de trabajo. Además, permite la gestión remota de la energía, una tecnología abierta para futuras actualizaciones, transformación digital y tecnología de IA para acelerar los objetivos de sostenibilidad y eficiencia operativa.

También proporciona datos históricos para el OpenBlue Enterprise Manager y el Building Operation Mode Dashboard como parte del conjunto de soluciones OpenBlue Clean Air. OpenBlue se diseñó teniendo diferentes aspectos como la agilidad, la flexibilidad y la escalabilidad para permitir que los edificios se conviertan en espacios dinámicos, inteligentes y con identidad propia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.