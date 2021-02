The Flash Co lanza una guía para que las PYMES accedan a los Fondos Next Generation EU

La consultora, especializada en proyectos de digitalización y sostenibilidad, asesora durante el proceso de definición y presentación de proyectos para garantizar que las PYMES fortalezcan su estrategia empresarial Dada la complejidad y el alcance de la gestión de los fondos europeos en España, The Flash co, consultoría enfocada en el desarrollo de negocio, ha lanzado de forma gratuita el e-book "Fondos Next Generation. Consigue las claves para definir proyectos y acelerar tu estrategia empresarial" para que las PYMES conozcan las claves para tener en cuenta a la hora de identificar proyectos potenciales y desarrollar una estrategia de financiación apoyada en los Fondos Next Generation EU.

En el e-book se explican con detalle los objetivos y los ejes transversales de inversión de las ayudas europeas, los criterios para su reparto y los mecanismos que hay que tener en cuenta para acceder a estos fondos que representan una oportunidad única para la transformación de las PYMES. Además, la consultora ha puesto en marcha un sistema para agendar reuniones desde su web y asesorar de manera personalizada y gratuita.

“Hemos elaborado una guía que servirá de gran ayuda a la PYME española. Incluso para aquellos que aún se estén planteando si optar o no a las ayudas porque no tienen ningún proyecto identificado. Nuestro objetivo es ayudar a las PYMES a definir sus estrategias y hacer efectiva la transformación de nuestro tejido empresarial”, explica el CEO de The Flash co, Francisco Vera. “Es una oportunidad única para que las empresas demuestren su iniciativa y adquieran la capacidad real de hacer proyectos enfocados a incrementar su productividad y competitividad.”

Cómo crear un proyecto "irresistible”

Un aspecto fundamental del e-book está dedicado a explicar a las empresas cuáles son las claves para presentar un proyecto ganador ante las instituciones europeas.

También se incluye un apartado específico en el que la consultora aborda de lleno los pasos a seguir para la transformación digital de las PYMES. “Los Fondos Europeos van a premiar ante todo las iniciativas enfocadas a la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad de género y la cohesión social de las empresas y los territorios. Cualquier proyecto en el que las personas, el medio ambiente y la tecnología estén presentes de forma transversal a la propuesta, contará con más probabilidades de acceder al presupuesto europeo”, señala Vera.

Los fondos Next Generation representan una oportunidad histórica para la transformación de Europa y de España. También para la transformación de toda empresa.

Se tenga o no se tenga aún un proyecto identificado que presentar, este es el momento para descargarse este e-book gratuito y conseguir el acceso a los fondos.

Descargar el e-book pinchando aquí

Sobre The Flash Co

The Flash Co. es una consultoría estratégica enfocada en el desarrollo de negocio, es experta en entornos de incertidumbre económica. Sus principales áreas de acción comprenden la digitalización, la estrategia y la innovación.

Sus fundadores: Julio Castrillo, Eloy Herrero y Francisco Vera, cuentan con una experiencia superior a 25 años en el sector de la consultoría.