I-ON Air, el único sistema que evita contagios en espacios cerrados, certificado por el INTA y la UCM

martes, 23 de febrero de 2021, 16:18 h (CET) I-ON Air permite garantizar y probar empíricamente la esterilización de cualquier tipo de virus o bacteria a través de su implementación en los conductos de ventilación. Los productos I-ON son los únicos que están certificados oficialmente por el laboratorio biológico del INTA y SGS; se trata de una tecnología única y revolucionaria de desinfección de aerosoles con certificación y trazabilidad en tiempo real I-ON Air, un sistema de desinfección inteligente desarrollado y fabricado en España para desactivar virus y otros patógenos, acaba de aterrizar en el mercado tras obtener la homologación oficial por SGS e INTA (Ministerio de Defensa), convirtiéndose así en el único sistema certificado que garantiza la desinfección por transmisión aérea, a través de irradiación Ultravioleta C, de todo tipo de virus y bacterias (como el SARS 2, Covid-19, Legionella o la Gripe Común). Esto quiere decir que se trata de una tecnología revolucionaria que permite probar en tiempo real que no hay contagios en espacios cerrados.

Un sistema completamente indicado para la actual situación, basado en sensores inteligentes y que permite la monitorización del proceso de desinfección en tiempo real. I-ON Air se instala en los conductos de ventilación y hace posible garantizar y probar empíricamente la esterilización de cualquier tipo de virus o bacteria.

Gracias a la irradiación Ultravioleta, los sistemas I-ON Air impiden la reproducción de los virus anulando el proceso de infección basado en la multiplicación del virus mediante la fijación a una célula huésped. Así los virus, quedan inactivos e incapaces de reproducirse, es decir, el contagio se evita en su totalidad al esterilizarse el aire con la irradiación ultravioleta y es posible demostrarlo de manera totalmente fiable.

Esto es lo que convierte a I-ON Air en un producto completamente innovador: la integración de la trazabilidad del proceso ofreciendo la posibilidad de incorporar el sistema blockchain (lo que permite un reporte en la nube de todos los datos del ciclo de desinfección pudiendo acceder al registro en cualquier momento, tal y como se explica con más detalle en http://www.ion-disinfection.com). De esta forma, se demuestra la desinfección del espacio dónde está instalado I-ON AIR.

I-ON Air, la solución a la situación actual

Para Alfonso Gordon, Socio Fundador de Alteria Automation, empresa creadora de I-ON Air, es una innovación revolucionaria que se presenta como la solución a la actual situación que vivimos: “Recientes estudios científicos demuestran que el virus SARS Covid 19, como otros virus, se contagian principalmente por aerosoles y esta tecnología, avalada por varias certificaciones españolas e internacionales, puede garantizar y probar empíricamente la esterilización de cualquier tipo de virus”.

Y añade: “I-ON Air es la solución que ahora mismo demanda la sociedad para dejar esta nueva normalidad que nos hemos visto obligados a adoptar. Es un sistema que, instalado en hospitales, residencias, colegios, oficinas, estadios deportivos, salas de conciertos, teatros, o cualquier edificio o espacio cerrado, incluso pequeños negocios, puede significar un cambio radical de la situación actual” señala Alfonso Gordon, Socio fundador de Alteria Automation.

Contagio por aerosoles

Estudios recientes demuestran que el SARS Covid 19, al igual que el virus de la gripe y otros coronavirus, se contagian principalmente por vía aérea, por lo que la utilización de los sistemas de I-ON Air son una importante innovación ya que es una solución eficiente en el contexto actual.

De hecho, la efectividad de la irradiación ultravioleta de campo lejano en la inactivación de los virus está demostrada científicamente desde 1928; utilizándose principalmente en Japón, USA y Canadá desde los años 80, aunque su aplicación se conoce mejor desde los brotes de Legionella que se vivieron con posterioridad.

Cero Impacto Ambiental

Otro de los beneficios de este I-ON Air es que es un sistema 100% sostenible por su nulo impacto ambiental: al contrario que otros desinfectantes como la lejía o el amoniaco, no deja residuos tóxicos y su efecto no es agresivo.

Además, su diseño es de bajo consumo energético y no requiere de mantenimiento ni cambio de filtros.

Más información www.ion-disinfection.com

Sobre Alteria Automation

Alteria Automation es una empresa de alta tecnología que diseña y fabrica sensores inteligentes y equipos de conectividad inalámbrica medioambientales e industriales. Estos diseños se enfocan en la monitorización y el mantenimiento predictivo de maquinaria e infraestructuras para predecir fallos antes de que sucedan, lo que se traduce en un ahorro inmediato de recursos y gastos.

El desarrollo de su negocio comenzó en 2015 en Estados Unidos y se trasladó a España en noviembre de 2016. Desde entonces, Alteria ha sido galardonada con numerosos reconocimientos gracias a sus logros tecnológicos, como por ejemplo el título de “PYME Innovadora” por el Ministerio de Industria; calificado entre los” Diez mejores proyectos de tecnología en España dentro del programa NEOTEC” en 2018 por el CDTI; o haber obtenido el “Sello de Excelencia de la Comisión Europea en 2020 “.

Durante los últimos años, Alteria Automation ha desarrollado una tecnología innovadora y disruptiva usando microelectrónica “embedded edge”, resolviendo los importantes problemas del IoT industrial (Internet de las cosas).

