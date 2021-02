La última locura de KFC: La Infame gratis para los trabajadores de su competencia Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 15:54 h (CET) La nueva campaña de la cadena de restaurantes para dar a conocer su último lanzamiento, una hamburguesa sin pan a la que nadie puede resistirse, incluidos los trabajadores de la competencia KFC lo ha vuelto hacer. Su nueva locura es solo apta para aquellos que disfrutan, sin tapujos, de lo que realmente les gusta. Con motivo del lanzamiento de su último producto, La Infame (una hamburguesa que sustituye el pan por su popular pollo frito), la marca ha puesto en marcha una nueva campaña que dará mucho que hablar.

La firma americana quiere invitar a todos los empleados que trabajan en la competencia a probar La Infame de manera totalmente gratuita y sin que nadie lo sepa. Para ello, lanza “Backdoors”, un video en el que el famoso Coronel Sanders aparece por primera vez en una campaña de KFC en España, y lo hace sentándose a la mesa para comer La Infame con empleados reales de las principales cadenas de comida rápida. En él se puede ver una escena icónica en la que disfrutan comiendo juntos al ritmo de una cover de la conocida canción popularizada por Chavela Vargas, “Vámonos”.

Todos los comensales, ataviados con sus uniformes de trabajo, confiesan no poder resistirse a probar el último lanzamiento de la cadena de pollo frito y, de esta manera, KFC propone que ningún otro trabajador de su competencia tenga que hacerlo. Para que disfruten de La Infame sin temor a ser vistos, les convoca el próximo sábado 27 de febrero en la puerta de atrás de algunos de sus restaurantes.

"Solo pretendemos hacer pasar un buen rato a todos, incluidos nuestros amigos de la competencia. La Infame es un producto a quien nadie debería tener que resistirse", señala Kerman Romeo, Head of Fame & Media Effectiveness de KFC España.

Además, KFC ha habilitado un número de teléfono para que todos los empleados de la competencia puedan conocer más detalles sobre la acción. Tan solo deberán llamar al teléfono 900 711 117 y demostrar su vínculo profesional con alguna cadena de restauración organizada. ¿Cómo? Durante la llamada se les realiza un sencillo test de verificación, con el fin de comprobar que realmente trabajan en una de ellas.

Una vez “garantizado” su vínculo con la competencia, descubrirán todos los detalles para disfrutar de la última “hamburguesa” de KFC, entrando en la web www.kfc.es/competenciainfame. En ella pueden encontrar en qué 7 restaurantes entregarán este producto de forma gratuita en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Murcia.

Una vez más, KFC lanza una acción disruptiva e innovadora que tiene el objetivo posicionar a la marca en la mente del consumidor al involucrar de forma directa a los empleados de su competencia.

