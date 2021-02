Neutrino Energy y las grandes novedades sobre electromovilidad en Alemania Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 15:58 h (CET) Mientras la pandemia mundial golpea la economía global, Alemania no se detiene en su carrera por ponerse a la vanguardia en materia de movilidad sustentable La industria alemana está claramente atrasada respecto a la electrificación de su parque automotor, EEUU y China tomaron temprana ventaja en este aspecto y mantienen un liderazgo respecto a autos de propulsión eléctrica, sus ventas crecen a ritmo vertiginoso y Alemania se prepara para dar una dura batalla para reposicionarse en el nuevo escenario del mundo motor.



Alemania da trabajo a un millón de personas cualificadas en la industria automovilística, muchos de esos puestos están en riesgo hasta que esos trabajadores se entrenen y especialicen en las numerosas actividades de los automóviles eléctricos, ya que los mismos requieren muchas menos piezas para conformar un auto eléctrico. Algunos puestos e industrias afines se perderán definitivamente como ser las cajas de cambio ya que los autos eléctricos no las utilizan, así que esa masa de trabajadores especializados tendrán que ser instruidos en las nuevas tecnologías para poder reinsertarse en el futuro mercado laboral.

Sabiendo ésto los directivos alemanes de las empresas automovilísticas de primer nivel están tomando cartas en el asunto para dar la talla en el nuevo concepto de movilidad eléctrica. Con ese objetivo se trabaja a contra reloj para dar respuesta a un mercado ávido de novedades respecto a autos eléctricos.

El nuevo ID-3 de la firma Volkswagen es la principal novedad en la firma alemana, dando así el puntapié inicial en el primer automóvil eléctrico de Alemania. La firma apunta a un récord de ventas con este modelo.

El ID3 será ofrecido en dos versiones con baterías de ion litium de 2 capacidades de almacenamiento, con un precio inicial de 35000 euros en la versión más económica y una versión más potente que llega a los 41000 euros, los clientes que opten por éstos modelos serán beneficiados por un subsidio bruto de 9500 euros a descontar del precio total del vehículo.

En el ID-3 as baterías están ubicadas en el piso de la carrocería y forman un bloque plano beneficiando así la habitabilidad del interior de la cabina, el ID-3 cuenta con tecnología full Led para su iluminación exterior e interior. El ID3 más básico puede tener una autonomía de 420 kilómetros con una carga mientras que la versión más potente tiene una batería con capacidad para recorrer 549 kilómetros con la batería cargada a full.



Nuevos camiones eléctricos con autopistas electrificadas en Alemania

En 2021 algunos tramos pilotos serán puestos a prueba en algunas autopistas alemanas para la circulación de camiones eléctricos, éstos podrán tomar carga de una red eléctrica suspendida en altura. La empresa SCANIA ofrece 3 versiones de potencia para sus modelos híbridos con motores diésel y eléctricos. Los camiones podrán circular por determinados sectores de algunas autopistas mientras toman energía de la red eléctrica mediante un dispositivo retráctil ubicado en la parte superior detrás de la cabina de conducción del tractor. Con esta tecnología se incorpora una nueva alternativa para el transporte de carga en Alemania.

Próximamente está previsto aumentar el número de carreteras electrificadas para que más camiones con este sistema puedan circular por carreteras específicas en Europa.

La auténtica revolución de la movilidad de la mano de PI el automóvil de Neutrino Energy Group en Alemania

En los laboratorios de Neutrino Energy Group se están llevando a cabo investigaciones coordinadas para revolucionar la movilidad del futuro mediante una nueva tecnología basada en la captura de energía de Neutrinos.

Se trata de un automóvil denominado PI.

PI es la respuesta que cambiará para siempre la manera de de concebir la producción de energía para la automoción de un vehículo. Esta tecnología está basada en la captura de Neutrinos que son micropartículas subatómicas que están constantemente bombardeando la tierra en forma de energía cósmica, así como hay otras formas de energía que recibe el planeta como ser rayos ultravioleta, rayos gama y otras ondas que forman parte del universo. Éstas partículas de Neutrinos al atravesar celdas especiales construidas en nanomateriales de grafeno dopado de alto rendimiento provocan vibraciones subatómicas capaces de ser convertidas en electricidad mediante amplificadores de resonancia especialmente diseñados para tal fin.

De hecho la estructura total del vehículo podrá capturar la energía necesaria para mover los motores eléctricos y cargar constantemente sus baterías, ya que tanto su carrocería como su chasis y toda su estructura estarán hechos con éstas celdas de grafeno dopado capaces de producir corriente eléctrica.

Los neutrinos son micropartículas muy poderosas y tienen la capacidad de penetrar cualquier superficie inclusive la superficie terrestre, por ende un vehículo PI aparcado en un estacionamiento de un subsuelo también recibirá constantemente la acción de los neutrinos y por ende será capaz de recargar sus baterías suplementarias aún bajo tierra mientras el vehículo está inactivo.



El revolucionario automóvil PI contará con los mayores avances de la industria del automóvil, pantallas gráficas, entretenimiento de abordo, conectividad para información en pantalla, iluminación interior a gusto de los pasajeros y tecnología full Led para el sistema de luces de carretera inteligentes. Tanto su chasis y revestimientos interiores estarán hechos con una mezcla de nanomateriales de grafeno dopado y carbono capaces de transformar la energía cinética de los neutrinos con lo que la energía requerida para su funcionamiento estará presente casi en la totalidad de su estructura.

PI será el primer automóvil sin enchufes de ningún tipo para su funcionamiento y utilizará energía limpia e ilimitada para ser un auto totalmente ecológico.

El experto, director y CEO del Neutrino Energy Group Holger Thorsten Schubart afirma que gracias a los últimos descubrimientos y desarrollos del equipo de científicos internacionales colaboradores que están en el proyecto del PI, "la posibilidad de ver este revolucionario automóvil en las carreteras es una realidad cada vez más próxima de alcanzar".

Autor: Daniel A López

