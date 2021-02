Multiplica celebra su 20 aniversario y renueva íntegramente el proyecto Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 15:22 h (CET) La digitalización de las empresas, el motivo por el cual se creó la consultora en el año 2000, resulta un valor imprescindible hoy día para la supervivencia de cualquier empresa. Las diferentes marcas del grupo (Metriplica, Punto Lab, Contento, Táctica y Academy) se unifican en una única marca para adaptarse a un mercado cada vez más dinámico. La consultora digital española acumula una tasa de crecimiento anual del 50% en los últimos años y prevé aumentarla al 80% en los próximos tres cursos Tras más de dos décadas de andadura, Multiplica se consolida como el referente en la digitalización de empresas y cuando el consumo online registra el mayor incremento de su historia. Hoy Multiplica, la herramienta más esencial que nunca para las compañías, unifica todas sus filiales y se transforma en una marca global, unida bajo un mismo sello y con una oferta digital a 360 grados para ayudar a todas las organizaciones en sus desafíos de conexión y relevancia con sus usuarios.

Multiplica Academy, Metriplica, Táctica, Punto Lab y Contento se unifican en una misma empresa, bajo el nombre original de Multiplica, para adaptarse al contexto actual y dotar de soluciones a unas empresas que cada vez deben ser más transversales en el ámbito digital. La fusión viene acompañada de un cambio radical en la imagen y las funciones para abordar las demandas del mercado actual, cada vez más cambiante y dinámico, especialmente con la forzada digitalización ocasionada por la crisis del COVID-19.

El crecimiento anual de Multiplica se ha situado en una media del 50% en los últimos años, hasta llegar a una facturación de 20 millones de euros en el último ejercicio con un mercado que se compone básicamente de empresas europeas y latinoamericanas. Además, el proyecto se encuentra en plena fase de expansión y se proyecta entre un 75% y un 80% de crecimiento anual en los próximos tres años.

Los principales objetivos de esta fusión se basan en ayudar a los negocios a tomar decisiones estratégicas más acertadas con prioridades digitales claras, crear experiencias digitales más relevantes, persuasivas e inteligentes, generar más conversiones, ventas e ingresos seduciendo al cliente en todo su journey y optimizar y automatizar los journeys para impactar el ciclo de vida del cliente.

La digitalización siempre ha sido un proceso inevitable que, a medida que pasa el tiempo, se ha ido acelerando cada vez más y se convertía en un deber para cualquier empresa con una ligera visión de futuro. La repentina irrupción de la pandemia hizo que uno de los procesos que ya estaba sucediendo a velocidad vertiginosa se convirtiera en imprescindible de un día para otro. Todas las empresas que no habían ejercido un adecuado proceso de digitalización no tuvieron opción de seguir vendiendo y se vieron forzadas a digitalizarse rápidamente.

"Una pasión que Multiplica siempre ha explotado trabajando en el diseño y creación de mejores experiencias digitales. Pero, que esta vez, queremos ir un paso más allá para ayudar a los clientes a transformar cómo verdaderamente se relacionan con sus clientes", afirma David Boronat, presidente de Multiplica.

Este proceso de digitalización forzada continúa vigente en este momento y se prolongará a lo largo de este 2021. Se trata de aquello que Multiplica viene contando desde hace más de dos décadas: el futuro está en diseñar, construir y optimizar experiencias digitales profundamente cercanas y oportunas que solucionen, persuadan y sorprendan.

Multiplica cuenta con un amplísimo expertise en ayudar a las empresas a transformar las relaciones que establecen con sus clientes en un mundo cada vez más digital que nunca. La consultora lleva desde el año 2000 trabajando en imaginar, idear, diseñar y crear experiencias y relaciones relevantes, ayudando a impulsar a más de 950 empresas en más de 3000 proyectos localizados en 11 países repartidos entre Europa, LATAM y los Estados Unidos.

Multiplica

Multiplica es una consultora estratégica digital dedicada a incorporar inteligencia comercial, estrategias digitales, experiencia de usuario, analítica web y persuabilidad a empresas de todos los sectores. Con una trayectoria de más de 19 años, 13 oficinas, más de 320 consultores y alrededor de 750 clientes, con muchos de alto nivel como Meliá, Iberostar, Vueling, Decathlon, Stradivarius, Banco Sabadell y CaixaBank, entre otras firmas.

Multiplica es experta en diseñar experiencias digitales relevantes y proactivas en todo tipo de dispositivos para generar más ventas y clientes más satisfechos. Actualmente cuenta con oficinas en todo el mundo, y ha registrado un excelente crecimiento orgánico en los últimos años hasta llegar a la cifra de facturación de 1,4 millones de euros sólo en Barcelona hoy en día. El grupo empresarial alcanzó una cifra de negocio de 25 millones de euros en 2018.

