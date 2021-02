Smileat alcanza el break-even y sigue creciendo a pesar de la pandemia Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 15:34 h (CET) La empresa española de alimentación infantil ecológica Smileat ha crecido un 14% en el año en que su categoría baja debido a la pandemia. En 2020 la compañía ha presentado nuevos productos como CA-CHI-TOS y tiene previsto seguir ampliando sus líneas de negocio La empresa española de alimentación infantil ecológica Smileat anuncia sus resultados de 2020 con una facturación de 3,2 millones de euros y un crecimiento del 14% respecto al año anterior, y consolida su posición como la primera marca española en cuota de mercado en alimentación infantil ecológica. En este ejercicio la compañía ha entrado además en break-even, cumpliendo así su objetivo de ser rentable.

“Estamos muy orgullosos de estos resultados. No solo porque hemos crecido y estamos cumpliendo nuestras propias previsiones, sino también porque lo hemos hecho en un año especialmente difícil. Nuestro objetivo ahora es seguir ampliando nuestras líneas de producto y reforzando las ya existentes para ofrecer el abanico más completo y saludable a nuestros clientes”, indica Alberto Jiménez San Mateo, Co-CEO y Co-Fundador de Smileat. De hecho, la categoría a la que pertenece la compañía, alimentación infantil ecológica, ha caído un 12% durante la pandemia.

El canal que más crece dentro de Smileat ha sido su propio e-commerce www.smileatbaby.com, con un aumento de las ventas de un 177%. “Para nosotros ha sido una ventaja haber apostado desde el comienzo de la compañía por el e-commerce. Tener un posicionamiento online sólido y fuerte, con todos nuestros procesos automatizados a nivel operativo y con un equipo muy potente, nos ha permitido no solo mantener sino casi triplicar nuestras ventas en este canal, ya que muchos de nuestros clientes habituales han podido continuar comprando los productos para sus bebés sin tener que cambiar su rutina”, asegura Jiménez San Mateo.

Además de ello, actualmente Smileat vende sus productos en más de 3.500 puntos de venta de toda España, y recientemente ha realizado nuevos acuerdos con cadenas como Consum, Sánchez Romero, Híper Usera, MásyMás, Herbolarios Navarro y Verdecora, ampliando así su alcance.

El éxito de Smileat

Smileat nació en 2015 de la mano de dos emprendedores, Alberto Jiménez San Mateo y Javier Quintana, con el objetivo de revolucionar el sector de la alimentación infantil ecológica a través de los conocidos tarritos. Seis años más tarde cuenta con una gama de 7 categorías de producto (tarritos, pouches, papillas, snacks, infusiones…) y más de 20 referencias en total.

El éxito de la compañía no tiene secretos: ofrecen productos de la máxima calidad elaborados con materias primas procedentes de la agricultura y ganadería ecológica española, no utilizan espesantes, colorantes, azúcar o sal añadida. “Uno de nuestros puntos fuertes es la innovación: estamos en búsqueda constante de nuevos productos y envases sostenibles. Además, hace unos meses incorporamos a Didier Suberbielle para reforzar el Consejo con uno de los mayores expertos en compañías de alimentación saludable en Europa”, apunta Alberto Jiménez, recordando que la marca tiene previsto tres nuevos lanzamientos “muy innovadores” de aquí a finales de año.

SOBRE SMILEAT

Smileat es una empresa española que produce y comercializa alimentación infantil con productos 100% ecológicos. La empresa nació con el objetivo de dar un cambio radical al mundo de la alimentación infantil.

Todos sus productos están fabricados con una materia prima proveniente la agricultura y ganadería ecológica española, sin utilización de espesantes, colorantes, azúcar o sal añadida y con todos sus envases sostenibles. Están presentes en más de 3.500 puntos de venta en España como en tiendas ecológicas, herbolarios, farmacias, tiendas on-line y grandes superficies como El Corte Inglés, Hipercor, Alcampo, Carrefour, BM, Día, Supersol, Eroski, Caprabo, Alimerka, Lupa, Consum, Sánchez Romero, Híper Usera, MásyMás, Herbolarios Navarro, Uvesco, Vegalsa, Dinosol, Hiber, Hiper Usera, Bonpreu, Coaliment, Arenal, Primor, Clarel del grupo Día y Llobet, entre otros.

La empresa comercializa sus productos también en Francia, Portugal, Letonia, Kuwait y China.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.