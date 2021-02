El impacto de la pandemia en la vacunación, a debate en las XVI Jornadas Navarras de Vacunas

Los ponentes insistirán en conseguir un calendario vacunal único y de máximos que garantice el principio de igualdad sanitaria . Las charlas se dirigen a pediatras, médicos de atención primaria, enfermeros y farmacéuticos El impacto de la covid-19 en los programas de vacunación será uno de los principales temas a debate en las XVI Jornadas Navarras de Vacunas, que se celebrarán de forma virtual del 8 al 15 de marzo, y están organizadas por el Instituto Balmis de Vacunas y pediatras navarras. “Las vacunas para otras patologías no se deben retrasar por la pandemia. En los centros de salud hay circuitos separados para los pacientes covid. Se deben realizar las revisiones sistemáticas y el calendario de las vacunas de los programas de atención al niño y al adolescente. Si dejas de administrar las vacunas, aparecen brotes, y enfermedades que ya no estábamos viendo. Por eso debemos volver a las coberturas vacunales anteriores e, incluso, mejorarlas. Retrasar una vacuna puede provocar que aparezca la enfermedad con su mortalidad y morbilidad asociadas. No obstante, en España, por nuestro sistema de salud, la disminución de las coberturas vacunales por la pandemia no ha sido tan grave como en otros países”, explica la doctora Isabel Martín, miembro del comité organizador de las jornadas y pediatra en el Centro de Salud Rochapea de Pamplona.

La doctora Martín advierte que no debemos olvidar que existen otras enfermedades. “El confinamiento, la suspensión de las revisiones pediátricas al principio de la pandemia y otras medidas tomadas han disminuido las coberturas vacunales. Cuando una enfermedad desaparece por las vacunas, la población olvida su importancia. La pandemia nos ha recordado la importancia de la prevención de las enfermedades y el gran arma terapéutica que son las vacunas”, comenta esta pediatra al tiempo que insiste en la necesidad de no retrasar la administración de las mismas. “Hemos adaptado nuestro trabajo y los centros de salud para minimizar las posibilidades de infección”, añade la doctora Martín.

En estas jornadas participará el doctor Francisco Álvarez, coordinador del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), que explicará el nuevo calendario para 2021. “Los pediatras reivindicamos un calendario vacunal único y de máximos para que se mantenga el principio de igualdad en prevención de enfermedades con un calendario común para toda la vida”, comenta la doctora Martín. Las vacunas de la meningitis B y la meningitis ACWY en lactantes solo están financiadas en algunas comunidades autónomas y la del virus del papiloma humano solo es gratuita para las niñas. “La AEP recomienda la administración de la vacuna frente a la meningitis B en el lactante. Mantiene la pauta de la meningitis C a los 4 meses y debido al aumento de casos W e Y, recomienda cambiar la dosis de meningitis C de los 12 meses por la tetravalente ACWY, que amplía la cobertura al resto de serogrupos. También se sigue administrando la tetravalente a los adolescentes”, apunta la doctora Patricia Sierrasesúmaga, pediatra de Pamplona, y coorganizadora de estas sesiones científicas.

En cuanto a la vacuna para el VPH, la doctora Martín recuerda que es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente y provoca diferentes tipos de cáncer (orofaríngeo, pene, vulva, vagina, ano y cuello de útero). “Este virus no solo afecta a la mujer. Tenemos una vacuna eficaz y segura y debería reconsiderarse la pauta de vacunación solo a niñas. Se ha demostrado que hay un mayor porcentaje de cáncer de cabeza y cuello en el varón relacionado con la infección por VPH. La vacunación en chicos y adolescentes antes del inicio de la actividad sexual previene el cáncer y la propagación del virus a sus parejas”, indica.

Sesiones grabadas

Las jornadas se dividen en mesas redondas, charlas con experto y monólogos vacunales. Estos afrontarán de una forma amena y divertida temas habituales en internet como los coronabulos sobre los que departirá el doctor José García-Sicilia; la vacunofobia, tema del que hablará el doctor Roi Piñeiro o las vacunas en las redes sociales con el doctor Pepe Serrano. “Desde la organización de estas jornadas apostamos por enseñar a los pacientes a buscar información de salud en páginas web basadas en la evidencia para evitar los bulos, que pueden ser muy dañinos para la salud”, explica el doctor Francisco Giménez, director del Instituto Balmis de Vacunas y miembro del comité organizador de estas jornadas.

El acceso a estas jornadas será gratuito y se realizará a través de la plataforma del Colegio de Médicos de Navarra. Las charlas quedarán grabadas para que puedan visionarse en diferido, pero para acceder a las grabaciones será necesario haber formalizado la inscripción.