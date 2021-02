Memento Fiscal Lefebvre 2021, la referencia clave para analizar la fiscalidad post covid en España Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 14:58 h (CET) La obra analiza con rigor toda la fiscalidad española y es la primera referencia de consulta para el asesor tributario. Con el complemento del «Congreso Fiscal 2021» que se celebrará el 25 de marzo, es la herramienta de trabajo perfecta para conocer todas las novedades de la reforma fiscal del Gobierno Lefebvre, empresa líder de España en información jurídica y soluciones práctica para el abogado, los asesores y la empresa, publica la nueva edición del Memento Fiscal, la obra de referencia para el ámbito fiscal y tributario. Desde su origen, los asesores, directores financieros y todos los profesionales de la fiscalidad recurren a esta obra para resolver sus dudas sobre las principales cuestiones de interés fiscal. La obra que contiene las novedades jurisprudenciales o la información actualizada de los procedimientos de inspección, entre otras cuestiones, es el primer manual de consulta en un año que acusará un importante cambio debido a los efectos del Coronavirus en todos los ámbitos sociales.

La reforma en profundidad del sistema fiscal y del sistema de financiación que plantea el Ministerio de Hacienda y la próxima tramitación de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, requieren de un análisis y un conocimiento altamente especializado de la tributación. Entre su novedades, la nueva ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal revisa la prohibición de las amnistías fiscales, se centra en los grandes patrimonios y multinacionales de servicios digitales, amplía la lista de morosos de la Agencia Tributaria, incorpora la prohibición de la utilización del software de doble uso y un mayor control de las criptomonedas.

Por eso y para profundizar en esta reforma clave para el asesor legal del futuro, y conocer otros aspectos destacables de la fiscalidad como las nuevas medidas de reforma tributaria y los procedimientos tributarios de gestión, inspección y recaudación, en 2021 Lefebvre complementa por primera vez su obra clave con el «Congreso Fiscal 2021», un evento que reunirá a los mejores expertos de la Administración Pública, empresas y despachos de abogados el próximo 25 de marzo y en el que analizarán la aplicación práctica de la nueva normativa para las empresas y los profesionales.

Novedades en la tributación de 2021

Coincidiendo con la actualización del Memento Fiscal cabe mencionar novedades que afectan a los 7 principales impuestos y que entraron en vigor a principio de año:

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):

Se reduce el IRPF de 8.000€ a 2.000€ en los planes de ahorro individuales y en los de empresa, pasa de 8.000€ a 10.000€.

Disminuye la base imponible de 2.500€ a 1.000€ de las aportaciones a planes de pensiones del cónyuge, cuando perciba rendimientos del trabajo o actividades económicas inferiores a 8.000€.

Sube dos puntos porcentuales la Base Imponible General estatal para las rentas del trabajo superiores a 300.000€ y aumenta tres puntos porcentuales la Base Imponible del Ahorro para las rentas de capital superior a 200.000€, que pasan a tributar al 26% en vez de al 23%. 2. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):

Como consecuencia del COVID-19, se establecen medidas temporales en las tasas del impuesto, como la aplicación de un tipo del 0% a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos sanitarios para las pruebas in vitro y vacunas.

La medida también irá destinada a los bienes utilizados para paliar los efectos de la pandemia cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas, centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social.

El tipo reducido del 4% irá para las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las mascarillas quirúrgicas desechables. 3. Impuesto sobre el Patrimonio:

Sube un punto, pasa del 2,5% al 3,5%, para las fortunas de más de 10 millones de euros y se prorroga con carácter indefinido. Las Comunidades Autónomas continúan teniendo potestad sobre este tributo. 4. Impuesto sobre Sociedades:

Se elimina el requisito de valor de adquisición de la participación cuando, con un porcentaje inferior al 5%, el precio de adquisición es superior a 20 millones de €.

Se modifica la exención y la deducción para evitar la doble imposición sobre las ganancias o en aquellas rentas generadas en las transmisiones de participantes que, de ser completa, pasa a ser del 95%. 5. Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR):

Se establece un régimen transitorio, de 2021 a 2025, durante el que se podrá aplicar una exención por ganancias percibidas de una entidad con participaciones adquiridas antes del 1 de enero.

El valor de adquisición tiene que ser superior a 20 millones de euros y no puede alcanzar el 5% de participación en el capital social. 6. Impuesto sobre las Primas de Seguros:

Incremento del tributo del 6% al 8%, un aumento que supondría una recaudación de 455 millones de euros este año y un coste de casi 30€ anuales más para las familias españolas según fuentes del sector del seguro. 7. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

Debido a la pandemia se han ampliado los plazos de presentaciones, pago de impuestos, exenciones relativas a determinados préstamos hipotecarios, etc.

