Housers alcanzó los 50 millones de euros devueltos a inversores a través de su plataforma en 2020

martes, 23 de febrero de 2021, 14:14 h (CET) Las opiniones respecto a Housers no dejan lugar a dudas: desde el lanzamiento de la compañía en 2015, la inversión total en la plataforma supera los 120 millones de euros, por lo que las devoluciones correspondientes a capital e intereses generados por los proyectos ya cerrados alcanzan el 40% del capital invertido, con una rentabilidad media del 8,60% Housers alcanzó en el año 2020 los 50 millones de euros devueltos a inversores a través de su plataforma de financiación participativa, las opiniones Housers coinciden: la plataforma se consolida como líder en el sur de Europa. Esta cifra, que corresponde al capital abonado por los promotores más los intereses generados por los más de 100 proyectos ya cerrados que se han financiado a través de Housers, supone más del 40% del capital total invertido por los usuarios (más de 120 millones de euros) desde el inicio de la actividad de la compañía en 2015. De los 50 millones de euros devueltos a inversores, la mayor parte (42 millones) corresponde a proyectos inmobiliarios desarrollados en España, mientras que los ubicados en Italia y Portugal concentran volúmenes de devoluciones de 5,5 y 2,5 millones de euros, respectivamente. Solo en 2020, la cifra de devolución a inversores superó los 13 millones de euros, pese al escenario complicado por el efecto de la crisis ocasionada por la expansión de la COVID-19.

La inversión en proyectos desarrollados a través de la plataforma Housers se incrementó un 11,4% en 2020, hasta superar los 120 millones de euros, y el número de usuarios creció un 7% hasta alcanzar los 125.000.

Más de 300 proyectos y primera plataforma con garantía hipotecaria

A lo largo de 2020, Housers se convirtió en la primera compañía de crowdlending inmobiliario en España en superar los 300 proyectos de financiación para inversores, focalizados en tres grandes líneas de negocio, Real Estate, Green y Corporate, en varios países europeos: España, Italia, Portugal y Polonia. La rentabilidad media de estos proyectos se sitúa en el 8,6%, aunque en el caso de los situados en España se eleva hasta el 9,03%.

Además, Housers se convirtió el año pasado en la primera compañía española de Financiación Participativa que incluye garantías hipotecarias entregadas por los promotores de los proyectos que se financian en plataforma, una iniciativa que ha registrado fantásticas opiniones respecto a Housers. La compañía utiliza en sus proyectos con garantía hipotecaria a un Agente de Garantías, figura muy utilizada en derecho anglosajón y que habitualmente se utiliza en grandes operaciones inmobiliarias, que es el encargado, en nombre de los inversores, de tomar la garantía, custodiarla y ejecutarla en caso de ser necesario, siempre siguiendo las instrucciones de los inversores a través de la plataforma Housers.

Juan Antonio Balcázar, CEO de Housers, explica que “la crisis de la COVID-19, y su reflejo en los mercados financieros, ha puesto de manifiesto que existen opciones de inversión como la financiación participativa, cuyas rentabilidades no están tan expuestas a los vaivenes de los mercados, lo que las sitúa como alternativas interesantes, en momentos de gran volatilidad por su descorrelación con el devenir de los mercados. En circunstancias tan complicadas como las que se produjeron el año pasado, se han seguido cerrando proyectos de financiación e incrementar así el volumen devuelto a inversores, en concepto de capital e intereses, con rentabilidades superiores a las que ofrecen la gran mayoría de los productos de inversión tradicionales”.

Sobre Housers

Housers es la plataforma fintech de proyectos crowdfunding y crowdlending líder en el sur de Europa. La primera plataforma de financiación participativa que democratiza la inversión en proyectos empresariales, tanto inmobiliarios como corporativos o de energías renovables. Hoy, gracias a Housers, miles de inversores pueden conseguir el máximo rendimiento para sus ahorros, con una facilidad y alternativas de diversificación como nunca antes habían imaginado.

Más información en: www.housers.com/es

