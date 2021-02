Parking fácil recuerda la importancia de una correcta señalización Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 14:18 h (CET) La señalización no debe de suponer un problema para el conductor, es fundamental contar con carreteras con una buena señalización y visibilidad para que lleve al correcto funcionamiento y a un uso adecuado de ella y así evitar, o al menos disminuir, los accidentes de tráfico La señalización vial es de vital importancia para evitar cualquier tipo de accidente o siniestro que se puede causar a raíz de una mala señalización o a consecuencia del mal estado que muchas veces se encuentran las señales, ya sean por motivos meteorológicos o porque hayan permanecido durante un largo periodo de tiempo sin tener un cambio.

El objetivo de las señales es principalmente dejar mensajes claros y enseñar a los usuarios el espacio por el que deben de circular y de qué forma deben hacerlo. Pero muchas veces la falta de visibilidad es uno de los grandes problemas de la señalización ya que en ocasiones se encuentran mal colocadas o por cuestiones atmosféricas dificulta su visibilidad.

La señalización vial cumple las siguientes funciones:

Advierte de peligros sobretodo colocados en zonas de obra y también puede verse en zonas de poca visibilidad como en curvas muy pronunciadas, advirtiendo cambios en la carretera como: pasos ferroviarios, tramos resbaladizos, estrechamientos de la calzada…

Establece las conductas de seguridad. Indican los límites de velocidad al que corresponda la carretera por la que se esté circulando.

Comunica información útil para el usuario como por ejemplo gasolineras, sitios turísticos, zonas de paradas, etc.

¿Qué ocurre cuando hay una mala señalización? Puede llevar a comprometer la seguridad de los conductores que transitan a diario. Son muchos hoy en día los que toman decisiones incorrectas a la hora de la conducción debido a la confusión que puede provocar una mala señalización o a la distracción que provoca en el usuario una mala visibilidad de la señal.

Empresas como Parking Fácil ponen al alcance sistemas de protección y seguridad en aparcamientos, zonas viales y zonas de paso de vehículos que ayudan a reducir el riesgo de accidentes en carreteras y además trata de tener una búsqueda permanente de nuevos productos y servicios para así mejorar la seguridad de los usuarios.

En la web y tienda online de Parking Fácil se podrá encontrar una amplia gama de productos para zonas viales y carreteras, balizas, señalización de obras, señales verticales y luminosas entre muchos otros. Todos ellos con el objetivo de aumentar la seguridad vial.

