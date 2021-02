SEPES potencia sus servicios de atención domiciliaria para seguir luchando contra la pandemia Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 13:58 h (CET) SEPES surge con el objetivo de atender las necesidades básicas en materia de salud, psicológicas y sociales de las personas que lo requieran Los servicios de atención domiciliaria SEPES son la delegación de servicios sociales de Vilanova i la Geltrú que tiene como principal objetivo garantizar una excelente calidad de vida

Estos servicios de atención domiciliaria están pensados para las personas mayores y las personas con discapacidad, ofreciéndoles servicios integrales de atención domiciliaria, con el fin de mantener cierta independencia sin el inconveniente de moverse de su hogar o el entorno familiar en el que pertenecen.

SEPES surge con el objetivo de atender las necesidades básicas en materia de salud, psicológicas y sociales de las personas que así lo requieran y así contribuir a un aumento de calidad de vida, tanto de estas personas como de sus familiares y/o cuidadores.

Gemma Montero, Gerente de SEPES en Vilanova i la Geltrú, afirma que en SEPES “cubrimos las necesidades que se presentan hoy en día sin tener que desarraigar de su domicilio a la persona y a la vez colaborar con sus familiares en la seguridad que supone confiar en una empresa que se preocupa de su bienestar”.

SEPES: El mejor lugar terapéutico es el domicilio

SEPES ofrece una continua atención y cuidados para las personas dentro de su domicilio a través de personal y profesionales especializados. Solucionan todos los requerimientos de la vida diaria: higiene personal, alimentación, limpieza del domicilio y atención constante y continuada.

Además, realizan la función de apoyo, acompañamiento y asesoramiento durante las horas convenidas. Todo esto queda complementado con una asistencia de profesionales sociosanitarios: psicólogo, fisioterapeuta, podólogo, etc. Prestando servicios en su domicilio.

“En SEPES siempre trabajamos bajo tres premisas fundamentales: sensibilidad humana, respeto y excelencia en la calidad del servicio. No hay cabida para otros aspectos en el desarrollo de nuestro trabajo”, concluye Gemma.

