La COVID-19, un motivo más para la lucha contra la obesidad, según AORA Health Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 13:58 h (CET) AORA Health recuerda que la prevención del sobrepeso es tan importante como el tratamiento, con un control de las grasas y los azúcares y evitando una ingesta excesiva de alimentos El sobrepeso y la obesidad suponen un problema de salud prevalente en España ya que, según los datos de la última Encuesta Nacional de Salud, un 18,2% de hombres y un 16,7% de mujeres padecen obesidad, aumentando los porcentajes al 44,3% de hombres y 30% de mujeres en el caso del sobrepeso.

A los principales problemas de salud derivados del exceso de peso como son: la Diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e hipertensión, enfermedades respiratorias como la apnea, mayor riesgo de padecer cáncer, osteoartritis y un empeoramiento de la percepción de la calidad de vida, que puede derivar en problemas psicológicos; se ha unido, además, un mayor riesgo de infección por COVID-19 y mayores posibilidades de que la enfermedad se agrave. Esto se debe a que el exceso de peso está asociado con una mayor predisposición a la formación de trombos y con otros factores como la hipertensión, una respuesta inmune alterada y un estado crónico de inflamación.

Diversos análisis retrospectivos han determinado que, aproximadamente, el 40% de los pacientes ingresados en hospitales de EEUU, Francia y Reino Unido por COVID-19, presentaban obesidad [i] y muchos de ellos necesitaron ventilación asistida.

Prevención del sobrepeso y la obesidad con el apoyo de fibras naturales

A pesar de su importante prevalencia, el exceso de peso se puede prevenir y controlar limitando la ingesta energética procedente de grasas y azúcares, adoptando una dieta sana y equilibrada que incluya frutas, verduras, legumbres, cereales y frutos secos y realizando una actividad física continuada, adaptada a la edad y características de cada persona.

Sin embargo, en ocasiones, adoptar unos hábitos alimenticios adecuados no resulta sencillo, ya que existen factores como el estrés, la ansiedad, la falta de tiempo y la gran disponibilidad de alimentos elaborados, rápidos y con un bajo coste, que dificultan una dieta apropiada.

AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, ha desarrollado un producto sanitario para adultos que apoya la pérdida de peso y la prevención de la obesidad, mediante un complejo patentado de fibras vegetales solubles e insolubles de manzana, avena y zanahoria.

AORA Slim contribuye a reducir la ingesta excesiva de calorías de manera natural, combinando tres efectos: captación de grasas, captación de azúcares y efecto saciante. Las cápsulas de AORA Slim liberan las fibras en el estómago, que se expanden creando una red, cuando entran en contacto con el bolo alimenticio. En ese proceso, la red de fibras capta una parte de las grasas y los azúcares, que se eliminan de manera natural a través del sistema digestivo y recubre el estómago, ralentizando la absorción de los azúcares y grasas restantes. Además, la expansión de las fibras provoca un efecto saciante, que evita la ingesta excesiva de alimentos y el consumo entre horas.

Los estudios clínicos realizados por AORA Health en pacientes con IMC superior a 25 y edades entre 28 y 64 años, mostraron una pérdida total de peso de hasta 2,78 kg. en los primeros 30 días, sin seguir una dieta específica; el IMC disminuyó en un punto. Además, estos estudios muestran como la pérdida de peso se produjo a nivel de grasa corporal y no de masa magra. Por otro lado, el 90% de los participantes en los estudios clínicos tuvieron una sensación fuerte o muy fuerte de saciedad.

AORA Slim es un producto sanitario clase II A, indicado para la pérdida de peso y prevención de la obesidad según la directiva 93/42/EEC y autorizado por la Agencia española del Medicamento.

[i] Artículo sobre Obesidad de la doctora Eva Fernández Breton, publicado en la página oficial del Ministerio de Sanidad https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/Suplementos/Pildoras/pildora14.htm

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.