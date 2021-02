El alcalde de Quer no cobrará sueldo del Ayuntamiento en 2021 para contribuir a la lucha contra el COVID

La partida del sueldo del alcalde para el 2021 (actualmente unos 28.000€) se va a destinar para cubrir gastos derivados de la pandemia En el último pleno ordinario celebrado en Quer el pasado lunes, día 15 de febrero de 2021, se aprobó una moción presentada por el Grupo Popular en la que se pedía que la partida presupuestaria destinada al sueldo del alcalde del municipio para el 2021 (actualmente unos 28.000€), se pudiera utilizar para cubrir otros gastos derivados de la pandemia o en cualquier otra cuestión que considerara el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Quer. Salió adelante con los 4 votos a favor del Grupo Popular incluido el voto del propio alcalde y los 2 votos en contra de la oposición.

En virtud de este acuerdo, a partir del 28 de febrero el alcalde de Quer dejará de percibir sueldo por el desempeño de sus funciones durante el año 2021. “Como he dicho muchas veces, yo no vivo de la política y durante estos casi seis años que llevo de alcalde, creo que lo he demostrado. Sólo he cobrado sueldo del Ayuntamiento un año y medio. Creo que quienes estamos al frente de los ayuntamientos tenemos que dar ejemplo. Ahora hay mucha gente que lo está pasando mal económicamente por culpa de la crisis sanitaria que nos ha traído la pandemia. Por eso, igual que pedimos siempre el esfuerzo de todos para poder salir de esta situación lo antes posible, nosotros debemos hacer un esfuerzo adicional, dando ejemplo. Por supuesto, quiero dejar claro que no cobraré de ninguna otra administración pública, ni de ningún partido político durante este año. Simplemente haré lo que he estado haciendo toda mi vida: trabajar para ganarme la vida”, afirma José Miguel Benítez, alcalde de Quer.