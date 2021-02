Los baños modernos y actuales son un sinónimo de comodidad y un refugio para relajarse y liberar las tensiones de todo un día ajetreado. Los baños simples y sin comodidades se quedan atrás, en el pasado. La tendencia actual es buscar la máxima comodidad y convertir el baño en toda una experiencia spa Los baños son, al igual que las cocinas, las principales protagonistas de la casa. Las tendencias en baños, a lo largo del tiempo han dado alguna que otra vuelta inesperada, hacia la sofisticación, la belleza, pero sobre todo la comodidad. Y es que este año, la sociedad también ha dado un giro completo en necesidades y funcionalidades en el hogar. Han surgido nuevas necesidades, motivadas por el tiempo que pasan las personas en casa, a causa del confinamiento. Los baños se han convertido en un templo de relajación y comodidad, un spa al alcance de todo aquel que lo tiene en su hogar.

Según los datos del último estudio de la APCE (Asociación de Promotores Constructores de España) las personas tienen mayor disposición a hacer reformas desde que las medidas de confinamiento se relajaron y más de un 70% tienen pensado hacer algún tipo de reformas a lo largo del verano. Por lo tanto, es un buen momento para pensar en cómo reformar el baño. Por este motivo, Muebles Industria, una empresa experta en interiorismo y decoración en Barcelona, viene a contar las principales tendencias que marcarán el diseño de baños durante este año 2021.

”El blanco y negro serán los colores que marcarán la tendencia durante este año en cuestión de diseño e interiorismo para baños. Se trata de volver a lo básico y clásico, pero aportando un toque vanguardista, buscando la elegancia. Pero hay que tener cuidado y no aplicar el color negro en cantidades grandes, sino aplicar pinceladas de color negro sobre la predominancia del blanco”. Para salir de la simpleza es muy recomendable, según Muebles Industria, escoger la grifería en color dorado. Otro consejo muy interesante que da esta empresa es escoger piedras naturales (mármol) para el lavabo y la bañera.

Otra tendencia muy interesante son los azulejos con formas geométricas, tanto con trazos rellenos y en masa como con trazos finos, para añadir ligereza, elegancia y sofisticación. Sin embargo, Muebles Industria no recomienda llenar todas las paredes de azulejos, sino mejor escoger una única pared, para no conseguir un ambiente recargado. La clave es escoger azulejos llamativos y atrevidos, pero colocarlos solo en una de las paredes del baño. De esta forma se conseguirá un baño atrevido, con fuerza y que no pasa desapercibido. Si se escogen azulejos más discretos el efecto perderá toda la fuerza.