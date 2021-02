Desde Clínicas-Dentales.com analizan cómo las clínicas dentales se han adaptado para frenar la pandemia Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 12:42 h (CET) La alerta sanitaria mundial ha hecho que se incrementen significativamente los procesos de esterilización en las clínicas dentales, ya que, al igual que los centros de salud integrales y de otras ramas de la medicina, son sitios con alta tasa de contagio si no se toman las medidas pertinentes Es necesario considerar que la saliva es determinante en la transmisión del virus, y debido a las características de los equipos y métodos usados en varios tratamientos dentales, existe un riesgo de transmisión considerable. Sin embargo, los métodos de prevención han demostrado ser bastante efectivos en estos espacios aun necesarios para la salud de las personas.

Son varios los protocolos que se aplican. Estos van desde la esterilización específica del material odontológico, hasta la implementación de medidas de barrera y la descontaminación y desinfección de las áreas comunes dentro de la clínica. Todos realizados con equipos de última tecnología y personal altamente calificado.

Esterilización de material odontológico

Las herramientas utilizadas en las clínicas dentales en los procedimientos dentales siempre han sido esterilizadas. Es parte del protocolo rutinario que ha existido desde los inicios de la medicina odontológica. Sin embargo, desde la llegada del COVID-19 se aplican con mucho más rigor, implementando vapor saturado y procesos de termo-esterilización.

Al mismo tiempo, los espacios para almacenar dicho material son también limpiados a fondo, respetando los parámetros establecidos internacionalmente. Las batas, guantes, así como el consultorio en general, también tienen protocolos bastante específicos que se realizan de manera continua, incluso varias veces al día.

La contaminación se produce por el contacto con las manos y por la caída de aerosoles provocada por la rotación de los instrumentos. Para evitar esto, se utilizan soluciones especiales de hipoclorito de sodio. También se usa alcohol etílico (70%), ya que es un potente germicida de amplio espectro que suele utilizarse para desinfectar pequeñas superficies.

Este procedimiento es fundamental, ya que así se puede combatir la característica más peligrosa del virus: permanecer en las superficies durante varias horas o hasta varios días, según el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente.

Medidas de barrera y el personal de la clínica dental

Los pacientes que llegan deben llevar mascarillas quirúrgicas, ya que se ha demostrado que estas ayudan a reducir la exposición de otras personas a la saliva. Además, todos los pacientes deben limpiarse las manos con gel hidroalcohólico especial.

Las mascarillas de respiración deben usarse adecuadamente, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y deben colocarse de manera que se ajusten bien a la cara para no perder su poder de filtrado de protección. Las mascarillas de respiración N95 son muy eficaces para filtrar las partículas microbianas transportadas por el aire.

Además, los miembros del personal de salud dental con síntomas similares a los de la gripe no deben ir a trabajar. Sobre todo, si se consideran personas de alto riesgo, ya sea por edad avanzada o con condiciones médicas comprometidas preexistentes: embarazadas, afecciones respiratorias, etc.

Del mismo modo, deben autocontrolarse diariamente prestando atención a cualquier síntoma respiratorio (tos, dificultad para respirar, dolor de garganta) y comprobar la temperatura corporal 2 veces al día, independientemente de la presencia de otros síntomas compatibles con una infección por COVID-19.

Controles de triaje

Antes de la cita de cualquier paciente es obligatorio realizar un triaje telefónico, preguntándole si ha tenido en los últimos 14 días o hasta la fecha alguno de los síntomas principales:

Fiebre mayor a 37,5°C

Tos

Congestión nasal

Ojos llorosos

Náuseas, vómitos

Diarrea,

Dolor muscular En caso de respuesta positiva, se pospone la cita 14 días. También se le pregunta al paciente si recientemente ha asistido a alguna reunión de trabajo, si se ha desplazado fuera de su ciudad, si ha estado en un entorno hospitalario o si ha tenido contacto con personas en cuarentena.

Después de este proceso, si se reserva satisfactoriamente la cita, se recomienda que los pacientes lleguen sin compañía, en el caso de menores o personas no autosuficientes, debe ir un solo acompañante.

Antes de asistir a la clínica, los pacientes son informados de todos los protocolos anti COVID-19 que se aplican, los cuales deben aceptar sin excepciones y con un estricto cumplimiento. Si algún paciente se abstiene de seguir las normas, la clínica no podrá prestarle el servicio.

Salas de espera

También, según el espacio disponible, se define un número máximo de personas en la sala de espera para que se mantenga una distancia de seguridad de al menos un metro y medio entre todos los presentes.

Si los pacientes lo desean, o si la sala de espera no permite una distancia social adecuada, pueden esperar dentro de su vehículo o fuera de las instalaciones. Además, se deben retirar los folletos, revistas u otros artículos innecesarios de la sala de espera.

2 o 3 veces al día se deben realizar las operaciones de limpieza de las áreas comunes con un detergente neutro, seguido de un aclarado. Para esto se puede desalojar momentáneamente a los pacientes, o esperar que se vaya vaciando la sala de espera.

¿Ir o no ir al dentista en pandemia?

Aunque al inicio del estado de alarma era potencialmente arriesgado asistir a cualquier clase de centro médico, actualmente muchas clínicas se han adaptado a la nueva normalidad, implementando todas las medidas ya expuestas.

Existen varios ejemplos de clínicas dentales que han ayudado a que este miedo desapareciera con sus medidas estrictas contra esta pandemia:

En diversas clínicas en España, como esta clínica dental en San Sebastián o esta clínica dental en Albacete han realizado un vídeo con todo el protocolo que podréis encontrar en su web.

En esta clínica dental en Oviedo, se han instalado medidas adicionales, como la instalación de luz ultravioleta para la desinfección de los espacios comunes. Esta tecnología permite eliminar los microorganismos de la clínica al 99,9%.

En esta clínica dental, que tiene dentistas en Valencia o Madrid, se puede encontrar un protocolo estricto de visita contemplando desde el contacto previo hasta que el paciente termina el tratamiento.

Y por último, hay clínicas especializadas como esta de ortodoncia invisible en Alicante, que ofrece protocolos estrictos en el mismo gabinete para garantizar la seguridad de todos sus pacientes. Esto ha permitido que muchos pacientes de las clínicas dentales continúen sus tratamientos y que la población en general pueda seguir cuidando de su salud bucal, sin caer en riesgo de contraer el virus.

Portal de Clínicas Dentales

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.