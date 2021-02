Guía básica sobre semillas de marihuana autoflorecientes, feminizadas y regulares ​Es por eso que aquí dejamos unos tips que podrán servir como guía al cultivar los diversos tipos de semillas de cannabis Redacción Siglo XXI

martes, 23 de febrero de 2021, 12:33 h (CET) El crecimiento del mercado del cannabis, se debe en gran parte a la producción de nuevos tipos semillas de marihuana, entiéndase las semillas autoflorecientes y las feminizadas, acompañando a las regulares de toda la vida.



Algunos consumidores deciden iniciarse también en el mundo del cultivo para conocer mejor el producto. Y entonces descubren que puede ser difícil dar con la información necesaria para crecer la planta de forma correcta, ya ni hablar de qué semilla escoger.



Es por eso que aquí dejamos unos tips que podrán servir como guía al cultivar los diversos tipos de semillas de cannabis:

Semillas de marihuana regulares

Hoy son las semillas menos populares de todo el mercado cannábico, pero también las más ancestrales.



De estas puede crecer una planta macho o hembra, por lo que su cultivo lleva mayor dedicación en el periodo de crecimiento y ofrece una menor cosecha, pues hay que estar atento al sexado, que consiste en detectar el sexo de las plantas para así arrancar los machos y conservar las hembras, que son las que producen cogollos.



Sin embargo, tienen como ventaja que las plantas hembras que nacen de semillas regulares, son mucho más fuertes y resistentes; es decir, menos tendentes a plagas u otros problemas.



Su fase de crecimiento vegetativo demanda 18 horas de luz y 6 de oscuridad, siempre en un ambiente fresco.



Semillas de marihuana autoflorecientes

Los potentes efectos de las semillas marihuana autoflorecientes la hace superar en calidad a las cepas tradicionales, siendo de las favoritas durante cada edición de la Cannabis Cup gracias a su ausente fase vegetativa y su mezcla de índica o sativa.



Esto significa que florecen sin necesidad de cambiar horas de luz ni arrancar las plantas macho. Debido a ello, crecen más rápido que el resto de las semillas y sus cosechas son mayores en cantidad.



De hecho, por tratarse de una cosecha de fácil trabajo y alta calidad, es recomendada para los cultivadores novatos del mundo de la marihuana.



Además, se pueden cultivar en espacios externos e internos y zonas de clima no muy cálido.



Y con tantas empresas invirtiendo millones en marihuana, se ha logrado que los precios se adapten a casi cualquier poder adquisitivo solo para satisfacer las demandas del mercado.



Semillas de marihuana feminizadas

Las semillas feminizadas son las que solo producen plantas genéticamente hembras.



Se crean forzando a una planta hembra a producir flores macho mediante la aplicación de ácido giberélico en un tratamiento especial. De esta forma, se convierte la planta hembra en una planta hermafrodita que produce semillas de solo cromosomas femeninos.



Su producción es baja en THC, por lo que ha sido importante en el impacto de la marihuana medicinal, y conlleva un ciclo vegetativo que dura entre 2 y 3 meses, mientras que su ciclo de floración tarda de 5 a 16 semanas.



Es necesario que la humedad del ambiente esté por encima del 60% para que la semilla pueda crecer y florecer adecuadamente, así como también requiere de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, ya sea en espacios exteriores o interiores.



Para las feminizadas, y también para semillas marihuana autoflorecientes y regulares, se recomienda impedir la sequedad de la planta con un nivel correcto de agua.



