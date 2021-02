Moncon, los micropagos por contenidos que cambiará Internet Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 10:46 h (CET) Nace una nueva forma de acceder a los contenidos de cualquier medio de comunicación digital. Los micropagos por acceso de Moncon son la mejor solución tanto para los proveedores de contenidos como para los usuarios. Moncon es un paywall soportado por la tecnología Blockchain que permite al usuario acceder a cualquier contenido que quiera pagando una cantidad muy pequeña (por ejemplo, 10 céntimos de euro) Moncon, un win-win para medios y usuarios

Este nuevo sistema de pago supera así el modelo por suscripción por el cual han optado la mayoría de los proveedores de contenido y diarios digitales, que oscila entre el 0,1 y el 1% de sus lectores. Los contenidos de cualquier medio digital no tienen por qué ser gratuitos, pero el pago por suscripción tampoco termina siendo atractivo para el lector.

“Llevamos muchos años trabajando con medios de comunicación y veíamos que era necesaria una solución que permitiera monetizar a aquellos usuarios que no desean pagar una subscripción. Sólo se subscriben el 1% de los usuarios. Moncon ofrece la posibilidad de monetizar el otro 99% de una manera sencilla y rápida, con tan sólo un clic”, comenta Diego Torres, CEO de Infinite Labs, la consultora tecnológica que está detrás del desarrollo de Moncon.

De esta manera, Moncon es el paywall de micropagos online que funciona con la innovadora tecnología Blockchain, la forma más segura y democrática de transmitir productos y conocimiento a nivel mundial. El usuario puede pagar en moneda (euros, dólares, yenes...) y, por supuesto, en Bitcoin y otras criptomonedas. Este sistema permite al usuario un rápido acceso a cualquier contenido de pago sin tener que darse de alta ni ceder sus datos a cada medio. Al acceder a Moncon, se le crea un wallet, en el cual puede cargar el dinero que considere en su monedero digital. Así podrá navegar de web en web y, de manera instantánea, acceder a los contenidos en cualquier proveedor que tenga implantado el muro de pago Moncon.

Moncon es una gran solución para los creadores de contenido, pues les permitirá aumentar la monetización de los contenidos. De esta forma, el usuario no tendrá que suscribirse, se ahorrará la publicidad y ayudará al fomento de un periodismo de mayor calidad. Es sin duda un win-win para todos. Además, permite al creador de contenido la creación y distribución de assets digitales, objetos (cromos deportivos, ilustraciones, etc.) que se han creado para su distribución online, con una identificación digital y que pueden ser únicos o de serie limitada.

Cabe remarcar que la instalación de Moncon es gratuita. Simplemente cobra una comisión que puede ir del 3 al 5%, dependiendo del volumen de transacciones. El creador del contenido recibirá el dinero de manera instantánea.

Infinite Labs, innovación tecnológica para una Internet más libre y segura

Detrás de Moncon está Infinite Labs, una consultora digital especializada en Blockchain, que desarrolla proyectos de ciberseguridad e inteligencia artificial, promoviendo una Internet más segura, privada y social como eje central de su filosofía. Este año pasado, Infinite Labs ha sido premiada por Grant for the Web, un fondo creado y respaldado por Coil, Creative Commons y Mozilla para la monetización de contenido digital.

