MailTecK & Customer Comms incrementa su apuesta por las comunicaciones legales en 2021

martes, 23 de febrero de 2021, 10:02 h (CET) En la situación actual, el valor probatorio legal se ha convertido en una característica indispensable en las comunicaciones y transacciones a distancia 2021 es el año de las comunicaciones fehacientes para MailTecK & Customer Comms. Esta siempre ha sido una de las líneas estratégicas del grupo, pero durante el ejercicio que acaba de comenzar, el foco se va a intensificar con especial implicación del departamento de desarrollo de producto, con la plataforma CertySign, reforzado con incorporaciones de profesionales en las áreas de Marketing de Producto y Comercial

Base de la transformación digital

Para el grupo, las comunicaciones legales (certificadas, RGPD y firma electrónica), una de las bases de la transformación digitalde las interacciones de las empresas con sus clientes, son la “punta de lanza” en su estrategia de desarrollo de negocio a medio y largo plazo.

“Desde el principio, la necesidad de que los puntos de contacto, entre empresa y cliente, guardaran fehaciencia legal estaba presente, pero la pandemia con sus restricciones de movimiento, han convertido el valor probatorio legal, en las comunicaciones y transacciones a distancia, en un punto indispensable. La pandemia finalizará, pero la nueva realidad ya no tiene vuelta atrás. Y en ella, las compras, contrataciones, renovaciones, reclamaciones y finalizaciones de servicio comunicadas y firmadas a distancia son clave”, explica David Griñán, director comercial del grupo.

MailTecK & Customer Comms fortalece su apuesta por las comunicaciones legales. Esto se acomete desde tres áreas de la compañía: la tecnológica, la comercial y la de marketing.

Tecnología propia: CertySign

En la vertiente tecnológica, CertySign es el buque insignia creado por el grupo para dar respuesta a las necesidades en torno a las notificaciones legales y firma electrónica. Se trata de una plataforma robusta pero de rápida implementación y con gran facilidad para integrarse en los sistemas ERP, CRM, gestores documentales…, de cada empresa. La herramienta permite, desde un único punto, crear y lanzar comunicaciones certificadas y procesos de firma y analizar el comportamiento del cliente, con total trazabilidad y flexibilidad, ya que ofrece la posibilidad de realizar modificaciones en tiempo real si los datos de las respuestas así lo aconsejan. Todo ello con total fehaciencia y valor probatorio legal.

CertySign se combina con herramientas como PostaMail, para las comunicaciones postales certificadas, cuyo ejemplo más notorio es el burofax postal, y con la firma electrónica de Onespan cuando el ámbito de su uso es internacional,cubriendo todas las necesidades de comunicaciones y transacciones legales de cualquier empresa tanto en canales físicos como digitales.

Prestador cualificado en el servicio de entrega electrónica.

“La eficiencia que nos ofrece la integración de distintas herramientas en un único proceso de comunicación personalizada multicanal se traduce no solo en la optimización del propio proceso sino también en un considerable ahorro de costes para nuestros clientes”, destaca Griñán.

“Nuestra propuesta de valor quiere ir más allá de lo material: queremos convertirnos en un colaborador que ofrezca a sus clientes la tranquilidad de ser un prestador cualificado en el servicio de entrega electrónica, lo que nos permite no solo ofrecer una fuerte garantía de entrega sino también el almacenamiento y la custodia de evidencias válidas como pruebas ante cualquier problema legal que pueda surgir, siempre desde el más escrupuloso cumplimiento de la normativa eIDAS”, añade.

El desarrollo de la estrategia de comunicaciones legales de MailTecK & Customer Comms para 2021 pasa por convertirnos en impulsores de la transformación digital de las empresas utilizando las soluciones de comunicaciones certificadas y firma electrónica como palancas.

